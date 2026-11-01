Alcaraz echa un cable a Jódar

Rafa Jódar, eliminado prematuramente en Basilea, atiende a los medios de comunicación en el media day del último Masters 1.000 del año. Se expresa en París, pero gana en Viena. En la capital austriaca, quien realmente se impone es Carlos Alcaraz, pero lo hace sobre un De Miñaur que ha emergido como principal rival con Jódar por las ATP Finals. El australiano aventaja en un solo punto al español, pero hubieran sido casi 171 si Alcaraz no hubiera ganado la final.

Jódar tiene en este momento 3.209 puntos, pero no podrá sumar más hasta París, el mencionado último Masters 1000 antes de las ATP Finals, mientras que De Miñaur se hizo con 330 puntos por su condición de finalista en Viena. Hasta los 3.210 puntos se va, que hubiera sido 170 más en caso de haber rendido al murciano. Así las cosas, todo se decidirá en el Masters 1000 de París, que estrena escenario tras despedirse de Bercy.

Jódar acudirá con la exigencia de encadenar victorias, pendiente de una calculadora que marcarán sus rivales, especialmente De Miñaur. De momento solo queda la vigilia: cada caída de sus perseguidores le abrirá la puerta; cada triunfo contrario reducirá su margen de maniobra al mínimo. A Jódar le valdría hacer una ronda más que el australiano. Aunque tampoco debe descuidar a Djokovic (2.890 puntos) y Fritz (2.885).

Jódar, el top-10 más rápido de la historia

Vacherot, precisamente el verdugo de Jódar en Basilea, aplacó a Fritz y alcanzó la final. Hito que del que se alegró Jódar, pues la derrota del estadounidense le permitió entrar en el top 10 de la ATP y ser el tenista más rápido de la historia en conseguirlo. Desde su debut como profesional, en enero de este año, hasta su irrupción en el top 10, apenas habrán pasado 287 días.

Cabe recordar que la actualización se hará oficial el próximo lunes. Marca que pulveriza el anterior registro perteneciente a Gustavo Kuerten, quien lo logró en 490 días. Palabras mayores. Jódar también es el 21º tenista español que entra en los diez mejores y el tercero más joven, solo superado por Nadal y Alcaraz.