Alcaraz despeja las dudas y va a por el título y el número uno en Indian Wells

Carlos Alcaraz está preparado para volver a asaltar Estados Unidos, tierra prometida en la que la pasada temporada, la de su explosión, conquistó en dos ocasiones con sus títulos en el Masters 1000 de Miami y en el US Open, cita que también le catapultó hasta el número uno del mundo. El murciano ha superado los problemas físicos que arrastraba en los últimos días y ya se entrena a tope a la espera de su debut en el Masters 1000 de Indian Wells, torneo en el que es el principal cabeza de serie y que puede catapultarle de nuevo a lo más alto de la clasificación ATP.

Alcaraz despejó las dudas sobre su estado físico y se ejercitó en la tarde del miércoles junto a un Frances Tiafoe que supone una prueba importante a la hora de acumular ritmo y sensaciones de cara al comienzo del cuadro final, que para Carlitos será el sábado 11 ante el ganador del duelo que mide a Brandon Holt, número 193 del ranking ATP, y al peligroso Thanasi Kokkinakis, que llega desde la previa acumulando grandes sensaciones sobre la pista californiana.

En rueda de prensa, Carlos confirmó que está listo para la batalla y siempre ambicioso, deslizaba que si había venido a jugar a Indian Wells era para pelear por lo máximo. «Me siento muy bien ahora. Hoy ha sido el primer entrenamiento que he tenido con otros jugadores y hemos jugado varios puntos. Me siento muy bien. He tenido varios días de descanso y me han venido bien. Ahora ya estoy preparado», aseguró el actual número dos del ranking ATP.

Preguntado por la posibilidad de ganar en Indian Wells y recuperar así el número uno del ranking ATP, Alcaraz no dudó en responder y colocarse el reto a la espalda. «Son buenos objetivos para mí. Por supuesto que jugar un Masters 1.000 siempre es duro y quiero lograr un gran resultado aquí. Además también me encanta este torneo. Para mí ganar el torneo y ser número uno de nuevo es un gran objetivo y quiero ir a por ello», afirmaba el de El Palmar, que puede acceder al uno gracias a la ausencia de Novak Djokovic en el torneo, de nuevo por problemas con su vacunación.

El ‘estreno’ de Alcaraz en pista dura

Alcaraz no juega en pista dura un partido oficial desde el pasado 4 de noviembre, cuando tuvo que retirarse ante Rune en cuartos de final del Masters 1000 de Paris-Bercy. Sin embargo, la confianza en sí mismo sigue intacta, aunque con prudencia de cara a este Masters 1000 de Indian Wells. «Creo que soy un buen jugador en pista dura, así que quiero demostrarlo. No me considero a mí mismo favorito para ganar el torneo porque hace mucho tiempo que no juego en pista dura. Además hay grandes jugadores en el cuadro que también tienen oportunidades de ganar el torneo. Creo que tengo mis oportunidades de ganar el torneo e intentaré aprovecharlas», zanjó el tenista español.