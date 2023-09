Alcaraz debuta en Pekín con una sólida victoria ante Hanfmann

Carlos Alcaraz regresó a la competición oficial, tres semanas después de su amarga derrota en semifinales del US Open ante Daniil Medvedev, y lo hizo con victoria. El tenista español, principal favorito en el cuadro final del torneo ATP 500 de Pekín, se estrenó en territorio chino con un triunfo sólido ante el alemán Yannick Hanfmann, quien no pudo competir con el poderío al resto del número dos del ranking ATP, vencedor por 6-4 y 6-3 en una hora y 37 minutos.

Tras un descanso necesario, tanto físico como mental, Carlos Alcaraz volvía a la competición en una gira muy especial para él, ya que es la primera vez en su carrera que juega en China, país ausente de competiciones ATP desde 2019 debido al coronavirus. Alcaraz se exige lo máximo siempre, pero en este doblete en Pekín y Shanghai, el objetivo es llegar de nuevo al número uno del mundo o quedarse muy cerca, por lo que los pasos a dar deben ser firmes y certeros. Con la victoria ante Hanfmann, ya tiene el primero.

Alcaraz no acusó por norma general la inactividad, si bien sí sumó varios errores no forzados que le llevaron a perder hasta en dos ocasiones el servicio en el primer set. Sin embargo, la confianza en sí mismo y la potencia de sus golpes, que marcan la diferencia en superficie dura aunque la de Pekín no sea la pista más rápida del circuito, hicieron que Carlos quebrara hasta en tres ocasiones el saque de Hanfmann, para apuntarse el set inaugural por 6-4.

Después de un set peleado, con muchas alternancias y necesitado de una concentración mayor, Alcaraz pudo relajarse algo con su consecución y le sentó bien, ya que en el segundo parcial volvería a tomar ventaja, con un nuevo break sobre Hanfmann, que en esta ocasión sí traería una consolidación inmediata.

Aún con alguna doble falta más de la cuenta, los winners de Carlos ponían la suficiente tierra de por medio para que su rival sólo pudiera ir a remolque en el resto de una segunda manga que no tuvo tantas idas y venidas como la anterior pero sí el mismo resultado, con un break postrero incluido, el que lanza a Alcaraz a segunda ronda del ATP 500 de Pekín, donde empieza realmente lo duro para un tenista que tiene entre ceja y ceja convertirse, al término de la gira asiática, de nuevo en número uno adelantando al ‘ausente’ Novak Djokovic.

A first match win in China!

👏@carlosalcaraz comes through 6-4 6-3 against Hanfmann to begin his Beijing campaign!#ChinaOpen pic.twitter.com/LgelTrDOHi

— Tennis TV (@TennisTV) September 29, 2023