Alberto González, descubridor de Fermín López: «Su nivel me está sorprendiendo hasta a mí»

Fermín López está causando sensación en el inicio de su primera temporada con el Barcelona. El onubense ha caído de pie en la medular culé y viendo sus últimas actuaciones parece complicado que alguien pueda echarle fuera del once de Xavi Hernández. Su debut como titular en la Champions League frente al Shakhtar Donestk dejó boquiabierto a más de uno y sirvió como escaparate para presentarse ante el mundo del fútbol. Todo apunta a que este sábado también será titular por primera vez en el Clásico de la Liga EA Sports contra el Real Madrid. Su bautismo será en el partido más grande en el Olímpico de Montjuic. Palabras mayores.

«La verdad es que nos está sorprendiendo a todos. Evidentemente, los que lo hemos disfrutado el año pasado, en este caso ya pudimos ver a este Fermín, sólo que lo vimos en otro contexto diferente. Lo difícil de imaginar era que lo que ya hizo el año pasado lo pueda hacer en un contexto como en todo un Barcelona». Al habla está Alberto González, el entrenador que tuvo la valentía de apostar por su cesión y hacerle disputar 37 encuentros en la complicada Primera Federación con 19 años.

Ahora tiene 20 y parece como si todo lo que aprendió el año pasado en el Linares a las órdenes de nuestro protagonista hubiera sido la enseñanza perfecta para dar el enorme salto que supone la élite. Su legado en Linarejos fueron 12 goles y cuatro asistencias que dejaron al equipo de Jaén a punto de lograr el pase al play off de ascenso a Segunda División en la temporada 2022-23, lo que no era ni tan siquiera el «objetivo», según explica González.

Su dinamismo ha enamorado a cualquier aficionado español y su presencia da la sensación por momentos de abarcar todo el terreno de juego. «Es un jugador muy dinámico, muy participativo y que juega con ese ímpetu siempre que al final hace que aparezca más y que lo que hace, pues sea vistoso. Al final, cuando uno transmite esta energía, llega más a la gente», dice el actual entrenador del Betis Deportivo en Segunda Federación.

Fundamental en su fichaje

Alberto González relata a este periódico como se coció su fichaje por el Linares de la Primera Federación. «En un equipo de trabajo como teníamos en Linares ninguna decisión es unilateral. Al final participamos todos de las decisiones. Miguel de Hita (director deportivo del Linares) lo puso sobre la mesa, dijo que podía haber la posibilidad de traer a Fermín. Yo pregunté un poco porque ya conocía su entorno de haber coincidido en el Betis, lo que pasa es que él estaba en fútbol 7 y yo estaba más en fútbol 11. Pero sí que ya tenía compañeros dentro de la estructura del Betis con los que comenté: ‘¿Os acordáis de Fermín? Ahora se ha ofrecido la posibilidad’», afirma.

«Y ya hablamos un poco de cómo él era, el entorno, estuvimos recordando porque hacía un montón de años. Me recuerdan ahora que estoy aquí en el Betis de nuevo, cómo se enfadaba cuando perdían, como tenía ese carácter ya desde que era alevín. Yo pedía información sobre eso, para que me contaran a fondo porque no lo tenía tan controlado, aunque lo conocía de cuando estábamos en el Betis y luego tomamos la decisión conjunta. Cada uno se informa al máximo de cada jugador que vamos a firmar y luego tomamos decisiones conjuntas», responde al ser preguntado por su papel en la cesión del centrocampista procedente del Barça.

A priori, el jugador más enérgico del Barcelona puede parecer Gavi, pero Alberto González nos desvela sus enfados cuando las cosas se torcían y cómo ha mejorado en ello: «Es un ganador nato y se enfada sobre todo cuando no gana. De todas maneras lo ha ido enfocando bien. Es un chico que dentro del carácter que tiene, que muestra esa personalidad y que le duele perder, va teniendo cada vez más autocontrol, que eso era algo que tenía que ir aprendiendo también. A veces el balón perdido le hacía ser un poco impulsivo a la hora de ir a recuperar y hacía faltas innecesarias y en eso también se ha ido educando. Mantiene lo bueno de su carácter y ha corregido un poco lo que pueda tener de exceso de activación».

Alberto González descubre a OKDIARIO que Fermín López tuvo problemas en su etapa como juvenil en el Barcelona tras quedarse relegado por su físico. «Sí, es muy coordinado. Precisamente en eso es en lo que ha evolucionado. En juveniles creo que se quedó más en la sombra en la cantera del Barça, precisamente porque se quedaba un poco atrás físicamente. Le vino la madurez física, yo creo que le ha venido en este último año y ha vuelto a mostrarse como él es: un jugador superdinámico, tiene movimientos muy ágiles en los giros, tiene la capacidad de usar las dos piernas, además al buen golpeo que tenía le añade la potencia que ha ido cogiendo y tiene un golpeo fantástico con ambas piernas», opina a este periódico.

«Luego ha tenido la predisposición para coger conceptos, para aprender, para entender que tiene que ser más profundo en su juego, llegar al área, buscar capacidad de remate, más recursos de remate con diferentes superficies, ha mejorado el juego de cabeza… De hecho, el gol que le anulan contra el Shakhtar es un remate espectacular, no estábamos habituados a ese tipo de remate. Son cosas que ha ido puliendo y que ahora le hacen un jugador muy completo», detalla González sobre su gran capacidad física.

Su paso por el Linares la pasada campaña ha acabado siendo fundamental en su formación y el momento de forma que atraviesa en este momento. Por eso, quisimos preguntarle al entrenador que más ha apostado por él por los conceptos que se ha llevado en la maleta desde Primera Federación hasta Primera División: «Algunos de ellos seguro, algo siempre se coge. Él llegó en un momento clave en su formación y en su madurez personal. El nivel físico lo ha cogido de la mano con el mental porque conforme te ves más fuerte, más rápido, marcas más diferencias, tu confianza crece. Te encuentras un jugador que con sus 20 años está muy bien formado y lo está mostrando día tras día».

«Mejor persona que futbolista»

Pero al hablar con algunas de las personas que mejor conocen a Fermín como es Alberto González te cuentan que su principal virtud es ser buena persona, y que ahí es donde reside la esencia de su fútbol. «Es espectacular. Si destaca en algo es la persona más que el futbolista. Si el futbolista ya sorprende, la persona es espectacular. Es muy risueño, muy alegre, siempre está en continua broma, pero sabe estar, sabe cuando corresponde la broma, cuando no. Encaja muy bien con jugadores veteranos más maduros que les gusta no el típico niñato, sino un chico que es alegre y transmite juventud, desparpajo y descaro, pero sabiendo estar. Es un chico especial a nivel personal. Además, esa predisposición que tiene para todo hace que se integre más rápido en los grupos, que aprenda más y que dé los pasos que está dando», añade.

Aprovechando la oportunidad, quisimos preguntarle si Fermín se convirtió en la alegría del vestuario del Linares, a lo que nuestro protagonista respondía de esta manera: «Yo creo que sí porque es el niño. Encima estaba destacando a nivel de juego y eso también ayuda a integrarse. Eso hace que todo lo que hagas sepa mejor, cuando vienes acompañado de rendimiento todo sabe mejor. Desde el principio encajó muy bien».

Irrupción en el Barça

Su irrupción en el Barcelona se escapa de lo lógico por completo, al tratarse de un joven de 20 años que sube al primer equipo y siempre cumple en el momento que se le necesita, motivo de sorpresa para el técnico de la cantera bética: «Lógico no puede ser, sería ingenuo o hipócrita si dijera que lo veía en el Barcelona en cuestión de meses, destacando como lo está haciendo. Creo que nadie tiene una bola de cristal para ver el futuro y más en un mundo con tantas variables que influyen, con tantas incertidumbres. Lo que si sé es que es un chico que tiene talento y muchas ganas de aprender y mejorar. Al talento le une lo personal. Tenía muchas cosas que hacían ver que podía llegar al fútbol de élite, pero de llegar al fútbol de élite a colarse en todo un Barcelona hay distancia».

«Lo que está demostrando a día de hoy y donde lo está demostrando, y encima con el tipo de persona que es, que no se le va a subir a la cabeza, sino que va a ser constante y ambicioso para seguir creciendo, hace prever que va a tener un buen futuro en el fútbol. ¿A dónde? El tiempo lo irá diciendo. Hacer lo que hizo en Champions League esta semana, ser MVP con el Barcelona con 20 años, acabando de llegar al fútbol de élite, hace prever que tenga un gran futuro por delante», contesta González al ser preguntado por la posibilidad de que se convierta en uno de los mejores centrocampistas del mundo en un futuro.

Fermín apunta a jugar con España

Es inevitable pensar en la selección cuando un jugador español explota de la manera en que lo ha hecho Fermín. El sevillano parece tener bastante claro que «ahora» no hay «muchos jugadores del centro del campo» en España en su «estado de forma». «Su oportunidad puede estar cerca, claro. No tengo toda la información, pero con lo que hizo esta semana y con el estado de forma que tiene ahora mismo y con lo que está demostrando, está muy cerca», vaticina.

⚽ ¡¡¡GOOOOOOOOOOOLLLLL DE ESPAÑAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOOOLLLL DE FERMÍN!!! Centro desde la esquina y @ferminlopez_11 aprovecha un rechace en la frontal para clavarla en la escuadra. ¡Golazo! 🇰🇿 🆚 🇪🇸 | 0-1 | 10’ 📺 @teledeporte#U21EURO pic.twitter.com/MC3UZHOT52 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 17, 2023

Su relación con Fermín

«Fue muy celebrado porque te alegras mucho por él. Que le pasen cosas buenas a gente que ha estado cerca de ti siempre te alegra y si encima es un chico que nos tocó a todos el corazón, a todo el Linares, a todo el que lo siguió y lo conoció. Él era el ídolo de los niños, no sólo por el juego, sino por la persona. Caló en todos muy hondo y te alegras muchísimo de que le vaya tan bien», responde al ser preguntado por su gol en pretemporada contra el Real Madrid, momento en el que volvió a descolgar el teléfono para darle la enhorabuena.

«Sí, hemos hablado varias veces. Yo tampoco soy de mantener mucho contacto con los jugadores, en general con la gente no soy de coger mucho el teléfono y hablar todos los días. Pero sí que algún mensaje y alguna conversación hemos tenido. Después de haber pasado tanto tiempo con él, le llamó para ver cómo está. Si hay situaciones especiales como esta le das la enhorabuena, se la di en su día y luego hemos mantenido ciertas conversaciones», prosigue.

Con el Clásico a la vuelta de la esquina, queríamos conocer si Alberto González le ve titular contra el Real Madrid. «Sí, en principio apunta a que sí», responde. «Xavi es quien tiene toda la información y quien sabrá gestionar a su plantilla como él crea conveniente. Evidentemente, los méritos que va haciendo Fermín no caerán en saco roto, estarán ahí. Igual que en su día le dio la oportunidad de mostrarse, ahora que está demostrando el nivel que puede dar y lo que está aportando al equipo lo seguirá teniendo en cuenta y decidiendo cuando sí y cuando no», sentencia.

Antes de concluir la entrevista, quisimos preguntarle el consejo que le daría en este momento a Fermín, cuando está en la cresta de la ola, si le tuviese delante, y así respondía: «Ya se los di en su día. Que siga siendo el mismo y manteniendo la ilusión con la que juega, el desparpajo… cosas que ya está haciendo. Ahora mismo qué más le vas a decir, que siga disfrutando él y que siga haciéndonos disfrutar a los demás porque el fútbol y la energía que transmite da gusto verlo».