La acción más surrealista del fútbol español: tarjeta amarilla por… ¡ponerse una careta del Joker!

En el Deportivo-Zaragoza se vivió una de las acciones más surrealistas del fútbol español. Los locales se adelantaron en el marcador gracias a un tempranero gol de Mario Soriano en el minuto siete de partido. El jugador celebró su diana con la careta del Joker y el árbitro le mostró la cartulina amarilla. Esto es insólito en el fútbol español. Se han visto amonestaciones por quitarse la camiseta o por cosas parecidas, pero nunca por ponerse una máscara.

Mario Soriano aprovechó un rebote tras un disparo de Yeremay al poste y la mandó al fondo de la red para hacer el 1-0 para el Dépor. Riazor estalló de alegría con el Joker, como se le conoce al joven centrocampista. Es por eso que el futbolista sacó la máscara del conocido personaje en la celebración a modo de detalle con su afición. Sin embargo, eso es motivo de sanción según el reglamento y el árbitro le enseñó la tarjeta amarilla.

Esa cartulina condicionó a Mario para el resto del choque. No obstante, su entrenador apostó por él y lo mantuvo en el terreno de juego hasta el minuto 75. Fue entonces cuando decidió sacar del campo al goleador para evitar riesgos y una posible expulsión por doble amarilla que le impidiera estar en el próximo partido. El jugador no entendía por qué le habían mostrado la tarjeta si no se había quitado la camiseta ni nada similar.

Pero el reglamento es claro en este sentido. En el duodécimo apartado del mismo se habla de las faltas y amonestaciones y, en concreto, hay un punto en el que especifica las cosas que se pueden hacer en la celebración de un gol y lo que será motivo de amonestación en caso de hacerlo. Entre otras cosas destaca que se considera una infracción sancionable con amonestación «cubrirse la cabeza o la cara con una máscara u otro artículo similar». Es decir, incluso en el caso de que el gol sea anulado se deberá amonestar al futbolista.

La norma completa

Los jugadores pueden celebrar la consecución de un gol, pero sin extralimitarse; no se deberán alentar las celebraciones coreografiadas y no deben ocasionar una pérdida de tiempo excesiva.

Traspasar los límites del terreno de juego para celebrar un gol no se considerará una infracción sancionable con amonestación, pero los jugadores deberán regresar tan pronto como sea posible. Incluso si el gol se anula, se deberá amonestar al jugador que realice algunas de las acciones siguientes:

– gesticular o actuar de una manera provocativa, irónica o inflamatoria

– cubrirse la cabeza o la cara con una máscara u otro artículo similar.

– quitarse la camiseta o cubrirse la cabeza con la camiseta.

– trepar a una valla perimetral y/o acercarse a los espectadores de una manera que cause problemas de seguridad y/o protección.