23 asociaciones independentistas boicotean a Saúl Craviotto como pregonero de las fiestas de Lérida

Saúl Craviotto, ganador de seis medallas olímpicas y policía nacional, será el pregonero de la Fiesta Mayor de Lérida este fin de semana. Una elección por parte del Ayuntamiento que no ha gustado a las asociaciones independentistas de la capital provincial catalana. 23 de ellas se han reunido en un comunicado que rechaza al piragüista como pregonero por su condición de miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y por unas declaraciones contra el referéndum del 1 de octubre.

En un mensaje a través de sus redes sociales en octubre de 2017, el medallista olímpico en Pekín, Londres, Río de Janeiro, Tokio y París señaló el procés como «una locura» y pidió una aplicación «graduada y proporcionada» del artículo 155 de la Constitución. Craviotto también mandó un mensaje de animó a los policías, guardias civiles destinados en Cataluña y a los Mossos d’Esquadra. Este es uno de los motivos que presentan 23 entidades ilerdenses vinculadas al independentismo para pedir al Ayuntamiento que apuesta por otra figura para dar el pregón de sus fiestas principales.

Asociaciones como ANC Lleida, el Ateneu Cooperatiu la Baula o el Ateneu Popular de Ponent aluden a estas palabras de Craviotto tras el 1-O. «Más allá de su trayectoria deportiva, que respetamos, es necesario tener en cuenta sus posicionamientos públicos en relación con uno de los episodios políticos y sociales más trascendentes de la historia reciente de Cataluña». Además, señalan que estas declaraciones «le sitúan en una posición alejada de una parte significativa de la sociedad catalana, y también leridana».

Saúl Craviotto, atacado por ser policía nacional

Por otro lado, este comunicado conjunto de estas entidades vinculadas al independentismo en Lérida también atacan a la profesión de Saúl Craviotto -policía nacional- para rechazar su elección como pregonero y a que esto puede generar tensiones en la ciudad. «La designación de un miembro de los cuerpos policiales de España como pregonero, sin un consenso amplio y transversal, puede ser percibida como una decisión política que no tiene en cuenta la sensibilidad de sectores importantes de la ciudadanía». El independentismo ilerdense cuestiona «el papel que estos cuerpos jugaron durante la jornada del 1 de octubre».

Saúl Craviotto, natural de Lérida y «orgulloso de ser catalán y español» -como destacó en su comunicado público tras el referéndum ilegal del 1 de octubre- podría perder su papel como pregonero de la Fiesta Mayor de su ciudad si el Ayuntamiento atiende a los reclamos de las asociaciones independenistas. Este conjunto de 23 entidades pide al alcalde socialista Félix Larrosa que apueste por otra figura para esta labor.