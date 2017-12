La dura vida del ex del Arsenal Eboué: en la ruina y huyendo de la policía

Emmanuel Eboué, ex jugador del Arsenal y el Galatasaray, entre otros, desveló su dramática situación actual en una entrevista con el Daily Mirror, en la que asegura estar en ruina y huido de la policía. El internacional por Costa de Marfil deja un testimonio impactante y que choca con lo vivido en el mundo del fútbol en la actualidad.

El principal motivo de su declive financiero está en el divorcio de su mujer, a la cual enviaba el dinero que ganaba en Turquía para que cuidara de sus hijos. “El dinero que gané lo envié a mi esposa para nuestros hijos. En Turquía gané ocho millones de euros pero envié siete a casa”, confesó Eboué.

La sensación de injusticia es la que ahora reina en la vida de Eboué, que se niega a ceder su casa e incluso ha huido de la policía. “No puedo pagar el dinero de un abogado. Es mi propia casa. Sufrí para comprarla y ahora estoy asustado. No voy a vender mi ropa o lo que tenga y lucharé hasta el final porque no es justo”.

“A veces apago las luces porque no quiero que la gente sepa que estoy dentro. He bloqueado las puertas. Tengo miedo, ya que no sé si algún día llegará la Policía”, añadió, contando su miedo a la policía y que esta pueda llegar y llevarle preso.

“Solo quiero que Dios me ayude, solo él puede quitarme estos pensamientos de encima”, asegura, como también que su objetivo es que otros africanos aprendan de su caso y no tomen las mismas decisiones. “Miro atrás y pienso: ‘Emmanuel, has sido ingenuo con el dinero... ¿por qué no pensaste en eso antes?’ Es difícil”.