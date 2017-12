Adrian Newey: “Fernando Alonso sigue siendo top”

El nombre de Adrian Newey es, probablemente, el más conocido de la Fórmula 1 de entre todos los que forman el Gran Circo y no son pilotos. Su genialidad en el apartado aerodinámico le dio a Red Bull una edad de oro que recuerdan con añoranza en Milton Keynes. Antes pasó por otros equipos como McLaren -donde demostró que es humano, con un monoplaza para la temporada 2004 que no llegó a debutar porque se rompía- o Williams, donde le tocó vivir la muerte de Ayrton Senna. Sin embargo, han sido tres de los mejores pilotos de la era moderna los que no han trabajado con Newey. Fernando Alonso, Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Y sobre ellos tiene su propia opinión.

De Fernando Alonso, además de reconocer que estuvo a punto de fichar por Red Bull en varias ocasiones, Newey afirma que sigue considerándole como uno de los mejores. “Fernando estuvo muy cerca de unirse a nosotros en dos ocasiones y me habría encantado trabajar con él. Es un piloto extremadamente competitivo y se nota. Habiendo sido campeón en dos ocasiones, ¿quién iba a prever a finales de 2007 que no volvería a ganar de nuevo? Pero aún está aquí y sigue siendo top”.

Respecto a Michael Schumacher afirma que le considera prácticamente su némesis, pues siempre fue el rival a batir, además de reconocer que su excesiva competitividad le llevó a protagonizar las antideportivas maniobras que todos recordamos. “Era un competidor supremo. Siempre ha sido el enemigo, ya sea cuando estaba en Benetton o en Ferrari. Es una pena que manchara su reputación provocando algunos accidentes. Creo que, simplemente, fue su instinto competitivo el que le llevó demasiado lejos”.

También merece distinción aparte para Newey Lewis Hamilton, un piloto que con el paso del tiempo ha unido a su talento indiscutible una constancia que le ha hecho invencible en 2017. “Creo que sus primeros mundiales tuvieron altibajos, pero en este último ha demostrado que, sin duda, ha sido el mejor. Ha completado una temporada muy buena, sin carreras flojas. Ha sabido cuándo pelear y cuándo ceder la posición para no quedarse fuera”. Palabra de un maestro.