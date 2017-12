Piqué llama a las urnas en la jornada de reflexión: “El poder lo tenemos nosotros con nuestros votos”

Gerard Piqué aprovechó la jornada de reflexión de las elecciones catalanas para romper su silencio y mandar un mensaje a través de Twitter antes de pasar por las urnas.

“Mañana es un día muy importante para la historia de Cataluña. Dormid bien y descansad. El futuro está en nuestras manos. El poder lo tenemos nosotros con nuestros votos. Eso sí, quiero recordar una cosa: el resultado final será la voluntad del pueblo de Cataluña. Respetémoslo”, escribió el jugador del Barcelona.

Demà és un dia molt important per a la història de Catalunya. Dormiu bé, descanseu. El futur està a les nostres mans. El poder el tenim nosaltres amb els nostres vots. Això sí, vull recordar una cosa: el resultat final serà la voluntat del poble de Catalunya. Respectem-la. — Gerard Piqué (@3gerardpique) December 20, 2017

La postura política de Piqué siempre ha estado clara. El jugador de la Selección española votó en el referéndum ilegal, lloró al valorar la jornada del 1-O tras el partido a puerta cerrada ante Las Palmas y en Twitter se ha ido encargando de tirar chinas de todo tipo, incluso al Gobierno.

Una de ellas fue después de que en los tiempos más agitados en Cataluña, Messi impusiese la ley del silencio en el club. Por ello, Piqué esta vez no lo hizo usando sus propias palabras sino retuiteando un mensaje referido al envío a prisión del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete ex consejeros catalanes.

El mensaje retuiteado por Piqué fue publicado por el deportista Kilian Jornet. En él, se podía leer en inglés lo siguiente: “Cuando, en la falta de capacidad política, la represión y el encarcelamiento se utilizan para silenciar ideas, la falta de democracia se hace evidente“.