Villar reaparece asustando a todo el mundo: “Es seria la opción de que nos quedemos sin Mundial”

Ángel María Villar reapareció ante los medios de comunicación después de años y años de silencio. El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, siempre partidario de no hablar antes que dar explicaciones, esta vez ha cambiado de estrategia de cara a la opinión pública, a la que ahora pretende ganarse exhibiendo un carácter menos introvertido que en el pasado y dirigiendo sus ataques contra el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete.

Ante más de un centenar de periodistas y en un hotel que quizá no fuera de sus predilectos, tal y como se desprendieron de las escuchas por el caso Soulé, Villar compareció junto a Luis Moser y realizó un discurso para atemorizar a todo el mundo con que la selección española podría quedarse fuera del Mundial por injerencias del Gobierno y dejar la puerta abierta a su regreso al máximo organismo del fútbol español.

“Desmiento de forma categórica que yo haya estado detrás de la denuncia ante la FIFA. Los estatutos de la FIFA establecen con absoluta claridad en sus artículos 14 y 19 la independencia de las federaciones ante cualquier agente externo y ellos sólo están cumpliendo con su normativa”, dijo el que fuese máximo dirigente de la RFEF durante 29 años.

“El Gobierno, por sus propios intereses, impide que la Federación cumpla con su propias obligaciones con la FIFA y el Gobierno debe aceptarlo. Deberíamos preguntarnos porque conflictos de esta naturaleza no se dan en otros países como Alemania, Inglaterra o Francia. La respuesta es tan simple como que los poderes públicos de esos estados respetan la autonomía de sus federaciones, mientras que en España no se respeta. El CSD impide a la RFEF cumplir con las leyes del fútbol y la única responsable de que España se pueda quedar sin Mundial, dirigida por José Ramón Lete”, espetó Villar.

“¿Por qué hace esto el Gobierno? ¿Por qué están actuando contra la normativa FIFA y con un carácter arbitrario? Es fácilmente advertible que me quieren apartar a mí de forma arbitraria y sin ningún tipo de explicación. Ojo, que la posibilidad es seria, y tenemos múltiples ejemplos de actuaciones que han ocurrido. Recientemente el gobierno de Perú tuvo que cambiar su ley para poder jugar en el Mundial. Y hay países como Italia que están al acecho de conseguir una plaza para el Mundial”, zanjó.

Villar quiso señalar a varias personas más que, según su versión, habían propiciado su caída. “Tebas ha intentado lincharme, haciendo seis denuncias que no han ido a ninguna parte. Y todo el rato injuriando y calumniando. Ángel Villar y los dirigentes investigados son inocentes”, defendió.

El ex dirigente bilbaíno defiende que siempre ha estado abierto a la prensa y que no dimite porque cree que será mejor para su defensa. “Yo siempre he dado una rueda de prensa cada vez que he salido de Madrid. No he dimitido de la RFEF porque creo sinceramente que la defensa de esta institución se hace estando en activo. Hemos conseguido los mayores éxitos del deporte español conmigo al frente”, sacó pecho.

Villar no quiso entrar en si se querellará con el actual secretario de Estado José Ramón Lete por haber prevaricado en su inhabilitación. “Si hay indicios de que ha cometido un delito contra mi persona o la situación contra la que estamos la presentaré”, añadió.

“Creo que no volveré a la cárcel, porque no he hecho nada. No he cometido ningún delito, ni yo ni ninguno de mis compañeros y lo demostraremos en los tribunales”, dijo un Villar que espera que el Consejo de Estado determine su caso.

“A mí me han suspendido no correctamente. Yo tendría que estar presidiendo la RFEF y como no es así. Creo sinceramente que el señor Lete debe considerar en la situación en la que ha puesto al fútbol español. Nadie del TAD me escucha porque estoy en la cárcel y no me dan posibilidad de defendernos. A la RFEF se le ha dado un golpe de Estado”, zanjó.