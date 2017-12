Valverde: “¿Coutinho? No se puede fichar a nadie ahora y no debemos perder el tiempo”

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha dejado claro que todavía no se puede fichar a ningún jugador y, ante la insistencia sobre la posible llegada de Philippe Coutinho, ha añadido que no quiere “perder el tiempo” hablando de rumores cuando tiene por delante el partido contra el Celta de Vigo, con el “plus de peligrosidad” de que estén entrenados por Juan Carlos Unzué, con reciente pasado blaugrana.

“Hablamos de nombres cuando no se puede fichar a ningún jugador ahora mismo. Desviarnos de la realidad de jugar un partido que tenemos que ganar y llegar a buen nivel a Navidad, y hablar de jugadores que si tienen hándicap o van a venir, no creo que debamos perder el tiempo. Coutinho es un gran jugador que está en otro equipo, me interesan los míos“, comentó Valverde en rueda de prensa.

El extremeño se centra así en el Celta y no en el cada vez más cercano mercado de invierno. “Favorito no he dicho, somos candidatos como todos los demás. En LaLiga somos candidatos porque es nuestra obligación, como en la ‘Champions’ porque queremos estar ahí. Hablar de refuerzos va a existir siempre vayamos bien o mal”, apuntó sobre la relación de esos rumores con el buen hacer del equipo.

De cara al partido de este sábado, cree que el pasado de Unzué en el Barça, como segundo entrenador de Luis Enrique Martínez las tres últimas temporadas, es un “plus de peligrosidad”. “Cuando juegas contra el Barça, que tiene una mecánica peculiar de jugar, planteas cosas diferentes a lo que harías en otros partidos y tener un conocimiento interno de los mecanismos lo considero una ventaja para ellos y una desventaja para nosotros. Es un partido peligroso”, avisó.

“Su entrenador conoce perfectamente la casa, cómo se maneja el equipo, tienen una forma de jugar en la que siempre quieren ser protagonistas y supongo que mañana lo intentarán hacer en este escenario. Lo tendremos en cuenta, como la presión alta que suelen hacer”, añadió al respecto.

El pasado verano, tras la marcha de Luis Enrique, hubo dos nombres que sonaron con fuerza; el suyo y el del navarra. “Desde luego hubiera estado capacitado. Conozco a Juan Carlos desde hace años, fuimos compañeros el año 1988, siempre hemos mantenido una buena relación. Está haciendo una buena labor en el Celta, siempre tuvo ilusión por entrenador y espero que tenga muchísima suerte, que la merece porque es trabajador”, argumentó.

Además, Unzué está al frente de un Celta que, en Balaídos, ha logrado ganar al Barça el año pasado. “Lo tenemos en cuenta. Sé que los últimos años el Celta ha conseguido buenos resultados contra el Barça, de cara al partido de mañana sabemos que los precedentes no es que sirvan de mucho pero tienen un indicativo de que tienes que estar con cuidado”, afirmó.

Por ello, Valverde consideró que la clave ante partidos de este calado es mantener un “nivel de activación o tensión competitiva alto”. “A veces es lo que más cuesta, vas jugando partidos y siempre tienes que ganar. Nuestra obligación es mantener ese punto en que podamos afrontar un partido con garantías. Estamos orgullosos de que en partidos que parecen no tan importantes, como el del Murcia, el equipo lo ha tomado en serio y de ahí que hayamos disfrutado”, celebró.

Por otro lado, el técnico azulgran volvió a comentar, como ya hizo la semana pasada, que no piensa que Dembélé llegue al Clásico. “Va bien en la evolución de su lesión pero no vamos a correr ningún riesgo por adelantar su vuelta una semana. En principio no contábamos con él hasta después de Navidad. Veremos cuándo se puede incorporar al grupo pero con la intención de no correr riesgos”, manifestó.

Si estarán en el Clásico, salvo lesión, Jordi Alba y Leo Messi, una dupla que conecta y es una “fortaleza” del equipo. “Se sincronizan bien, Jordi sabe leer ese momento en el que puede romper detrás de la defensa y Leo tiene una visión periférica fuera de lo normal, controla todo, y sabe ponerle el balón cuando entra. Se buscan, se gustan, y nos aprovechamos de ello como una de nuestras fortalezas”, opinó, con el gol del lateral a pase del argentino en Mestalla todavía reciente.

“De momento hemos cumplido uno de los objetivos, clasificarnos en Champions siendo primeros, en Copa veremos el rival que nos depara el sorteo y estamos contentos pero en este deporte no te puedes parar a mirar el paisaje y pensar ‘qué bien estoy’ porque no hay un minuto de respiro”, sentenció Valverde.