Iglesias Villanueva y la falta de tecnología dejan al Barça sin un gol clarísimo

El Barcelona fue gravemente perjudicado cuando todavía no se había cumplido la primera media hora del duelo que les enfrentó ante el Valencia. Messi realizó un potente disparo desde fuera del área que no acertó a blocar Neto, se le escapó y el balón terminó botando dentro de la portería, pero Iglesias Villanueva y su asistente no concedieron la diana.

Los jugadores azulgranas fueron a protestar al juez de línea, mientras que los futbolistas del Valencia, tras percatarse de que la jugada seguía, montaron una contra que a punto estuvo de acabar en gol.

La Liga española vuelve a quedar en muy mal lugar. La falta de tecnología –concretamente el VAR– sigue permitiendo que se comentan errores muy graves. Hay que recodar que la temporada pasada el Barcelona vivió algo parecido ante el Betis en el Benito Villamarín con Hernández Hernández como árbitro.