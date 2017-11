Fallece la campeona de Wimbledon Jana Novotna

La ex tenista checa Jana Novotna, ganadora de 24 torneos individuales y otros 76 más en la categoría de dobles, falleció el pasado domingo a la edad de 49 años después de “una larga lucha contra el cáncer”.

“La WTA anuncia con profunda tristeza el fallecimiento este domingo 19 de noviembre de Jana Novotna. Tras una larga batalla contra el cáncer, Jana falleció en paz, rodeada de su familiar en su natal República Checa a la edad de 49 años“, indicó la Asociación de Tenis Femenino.

“Jana fue una inspiración para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerle. Su luz brillará siempre en la historia del WTA. Nuestro pésame y condolencias están con la familia de Jana”, lamentó el director ejecutivo de la WTA, Steve Simon.

Novotna entró a formar parte del Salón de la Fama de la WTA en 2005 por sus 14 años de éxito en el tenis, donde alcanzó el número uno de la WTA en dobles y el puesto dos en la clasificación individual, cuando ganó Wimbledon en 1998 ante la francesa Nathalie Tauziat. Además, sobre la hierba londinense perdió otras dos finales, en 1993 ante Steffi Graff y en 1997 ante Martina Hingis, además de la del Abierto de Australia de 1991 ante Monica Seles.

De todos modos, sus mayores éxitos los consiguió en dobles, ganando cuatro veces Wimbledon, tres veces el US Open y Roland Garros y dos veces el Abierto de Australia. Jana Novotna formaría una exitosa pareja con la española Arantxa Sánchez Vicario entre 1994 y 1997, con quien obtendría un Abierto de Australia (1995), un US Open (1994) y Wimbledon (1995).

La ex tenista checa ganó un total de 12 ‘grandes’ en la modalidad de dobles. Otros cuatros con su compatriota Helena Sukova (2 Wimbledon, un Abierto de Australia y un Roland Garros), tres con la suiza Martina Hingis (Roland Garros, Wimbledon y US Open) y uno con las estadounidenses Gigi Fernandez (Roland Garros) y Lindsay Davenport (US Open). También fue bronce individual en Atlanta’96 y plata en Seúl’88 y Atlanta’96, además de ganar la Copa Federación en 1988.