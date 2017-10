Valverde, sobre la vuelta de Neymar: “Doble salto mortal con tirabuzón se llama esto”

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado este lunes preguntado por la derrota del Real Madrid en Montilivi ante el Girona que “todos” los equipos de LaLiga Santander están expuestos a un tropiezo ante cualquier rival y en cualquier estadio, por lo que ha celebrado el camino que están siguiendo en la competición doméstica y, en la ‘Champions’, quiere ganar a ‘su’ Olympiacos este martes buscando el pase matemático.

Preguntado por una hipotética vuelta de Neymar al Barcelona, Valverde fue claro y afirmó no querer hablar de especulaciones. “Doble salto mortal con tirabuzón se llama esto… ya veremos qué ocurre en el futuro. De supuestos no vamos a hablar”.

“En cada jornada todos estamos expuestos a tener un tropiezo o no ganar. Esta jornada es un ejemplo de que a todos nos cuesta mucho ganar y de que hay que dar importancia a las victorias”, manifestó en rueda de prensa en El Pireo.

Para Valverde LaLiga es “complicada”, como reflejó la pasada jornada. “No sólo tenemos que sufrir en San Mamés para ganar sino que el Madrid pierde en Girona, el Atlético empata o el Valencia sufre para ganar en Vitoria al Alavés. Es una Liga en la que los puntos valen mucho, hay que trabajar muchísimo para ganar”, argumentó.

De todos modos cree que el Barça no debe mirar, ni menos preocuparse, por ningún otro rival en LaLiga. “Nos preocupan todos y ninguno. Son rivales que van por detrás, nos preocupan pero queremos sólo centrarnos en nosotros y no mirar hacia atrás porque es pronto y las distancias no son definitivas”, certificó.

“Las victorias te dan confianza, que tengamos esta trayectoria nos refuerza en lo que vamos haciendo. El futuro es incierto pero nos da ese punto de confianza en el que los equipos se encuentran mejor. Pero no miramos trayectoria sino al siguiente partido”, ahondó en este sentido.

En cuanto a su visita a Olympiacos, club en el que estuvo tres temporadas, aseguró que es “emocionante” volver a un estadio donde ha jugado “grandes partidos”. “Estoy excitado por vivir el partido de mañana. Un partido importante en el que nos jugamos una posible clasificación, y Olympiacos se juega tres puntos importantes. He estado tres años que han sido extraordinarios”, se sinceró.

“A pesar de que me hagan un buen recibimiento no se olvidarán de animar a su equipo como han hecho siempre, no tengo ninguna duda”, avisó Valverde en cuanto al recibimiento qué podría tener él, por un lado, y el Barça por el otro. “Es una oportunidad en la que ellos intentarán ganarnos y aquí, con el empuje de su gente, son fuertes. Tratarán de apurar sus opciones de clasificación para la Europa League”, señaló sobre Olympiacos.

Para medirse a los griegos, el ‘Txingurri’ confía en recuperar a Mascherano o Vermaelen, dada la baja por sanción de Piqué. “Mascherano sufrió una infección en el pie en Murcia y no ha podido entrenar estos días, ahora lo tenemos que valorar en el entrenamiento, y entre hoy y mañana a ver cómo se encuentra. Vermaelen tiene el alta médica y esperamos contar con los dos para el partido”, auguró.