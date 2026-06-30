Virgina Woolf, escritora británica, sobre el amor: «No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente»

Virginia Woolf, nacida como Adeline Virginia Stephen en Londres en 1882, creció en el seno de una familia culta de la alta burguesía victoriana. Tras el fallecimiento de sus padres, se instaló junto a sus hermanos en el barrio londinense de Bloomsbury, donde más tarde se convertiría en una de las figuras más destacadas del Círculo de Bloomsbury, un grupo de intelectuales y artistas que cuestionó las convenciones sociales, morales y estéticas de su tiempo. En 1912 contrajo matrimonio con el escritor y activista Leonard Woolf, con quien fundó la editorial Hogarth Press. Esta pequeña imprenta, iniciada casi de forma artesanal, acabó teniendo un papel fundamental en la difusión de la literatura modernista.

Entre sus novelas más reconocidas se encuentran «La señora Dalloway» (1925), «Al faro» (1927), «Orlando» (1928) y «Las olas» (1931), además de sus influyentes ensayos de carácter feminista. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el deterioro de su salud mental y la angustia provocada por el contexto bélico, terminó por quitarse la vida en 1941, ahogándose en el río Ouse con los bolsillos de su abrigo llenos de piedras.

La reflexión de Virginia Woolf sobre la libertad

Virginia Woolf escribió «Una habitación propia» a partir de dos conferencias impartidas en la Universidad de Cambridge en 1928, en un momento en el que el acceso de las mujeres a la educación superior era todavía limitado y estaba lleno de condicionantes económicos, sociales y culturales. En este texto aparece una de sus ideas más conocidas: la necesidad de la «libertad de mente», entendida como la posibilidad de pensar y crear sin las restricciones impuestas por las normas sociales.

A lo largo del ensayo, la autora recurre a imágenes simbólicas como puertas cerradas, bibliotecas restringidas o habitaciones inaccesibles para representar las barreras que históricamente han limitado el acceso de las mujeres al conocimiento. Sin embargo, también subraya que, pese a esas limitaciones externas, el pensamiento y la imaginación no pueden ser completamente controlados ni encerrados. Por ello, «Una habitación propia» se ha interpretado como una obra adelantada a su tiempo, en la que Woolf analiza con lucidez cómo la desigualdad estructural condiciona la educación y la producción cultural de las mujeres.

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