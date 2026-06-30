Virgina Woolf, escritora británica, sobre el amor: «No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente»
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Virginia Woolf, nacida como Adeline Virginia Stephen en Londres en 1882, creció en el seno de una familia culta de la alta burguesía victoriana. Tras el fallecimiento de sus padres, se instaló junto a sus hermanos en el barrio londinense de Bloomsbury, donde más tarde se convertiría en una de las figuras más destacadas del Círculo de Bloomsbury, un grupo de intelectuales y artistas que cuestionó las convenciones sociales, morales y estéticas de su tiempo. En 1912 contrajo matrimonio con el escritor y activista Leonard Woolf, con quien fundó la editorial Hogarth Press. Esta pequeña imprenta, iniciada casi de forma artesanal, acabó teniendo un papel fundamental en la difusión de la literatura modernista.
Entre sus novelas más reconocidas se encuentran «La señora Dalloway» (1925), «Al faro» (1927), «Orlando» (1928) y «Las olas» (1931), además de sus influyentes ensayos de carácter feminista. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el deterioro de su salud mental y la angustia provocada por el contexto bélico, terminó por quitarse la vida en 1941, ahogándose en el río Ouse con los bolsillos de su abrigo llenos de piedras.
La reflexión de Virginia Woolf sobre la libertad
Virginia Woolf escribió «Una habitación propia» a partir de dos conferencias impartidas en la Universidad de Cambridge en 1928, en un momento en el que el acceso de las mujeres a la educación superior era todavía limitado y estaba lleno de condicionantes económicos, sociales y culturales. En este texto aparece una de sus ideas más conocidas: la necesidad de la «libertad de mente», entendida como la posibilidad de pensar y crear sin las restricciones impuestas por las normas sociales.
A lo largo del ensayo, la autora recurre a imágenes simbólicas como puertas cerradas, bibliotecas restringidas o habitaciones inaccesibles para representar las barreras que históricamente han limitado el acceso de las mujeres al conocimiento. Sin embargo, también subraya que, pese a esas limitaciones externas, el pensamiento y la imaginación no pueden ser completamente controlados ni encerrados. Por ello, «Una habitación propia» se ha interpretado como una obra adelantada a su tiempo, en la que Woolf analiza con lucidez cómo la desigualdad estructural condiciona la educación y la producción cultural de las mujeres.
Las mejores frases
- «No hay necesidad de apurarse. No hay necesidad de brillar. No hay necesidad de ser nadie más que uno mismo»
- «Un yo que sigue cambiando es un yo que sigue viviendo»
- «Una feminista es cualquier mujer que dice la verdad sobre su vida»
- «Los ojos de los demás nuestras prisiones; sus pensamientos nuestras jaulas»
- «Cocinemos a fuego lento sobre nuestro caldero incalculable, nuestra cautivadora confusión»
- «No puedes encontrar paz escapándole a la vida»
- «Soy hecho y rehecho continuamente. Diferentes personas dibujan diferentes palabras de mí»
- «En soledad prestamos una atención apasionada a nuestras vidas, a nuestros recuerdos»
- «Sea sincero y el resultado será sorprendentemente interesante»
- «Los libros son los espejos del alma»
- «Si no dices la verdad sobre ti mismo, no puedes decirla sobre otras personas»
- «Pero la belleza debe romperse a diario para seguir siendo bella»
- «Cúlpalo o alábalo, no se puede negar el caballo salvaje en nosotros»
- «Me aterroriza la aquiescencia pasiva. Vivo en intensidad»
- «La intimidad es un arte difícil»
- «No seré famoso, grande. Seguiré aventurándome, cambiando»
- «No se puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no se ha comido bien»
- «Cierra con llave tus bibliotecas, si quieres, pero no hay barrera para la libertad de mi mente»
- «El único consejo que una persona le puede dar a otra sobre la lectura es no aceptar ningún consejo»
- «Como mujer no tengo patria. Como mujer mi patria es el mundo entero»
- «El lenguaje es vino en los labios»
- «Los libros de segunda mano son libros salvajes, libros sin hogar»
- «Es fatal ser hombre o mujer pura y simplemente»
- «Escribir es como el sexo. Primero lo haces por amor, luego por tus amigos y luego por dinero»
- «Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción»
- «Puede ser posible que el mundo mismo carezca de significado»
- «La ficción es como una telaraña, quizás unida muy levemente, pero aun así unida a la vida»
- «Mientras escriba lo que desea escribir, eso es todo lo que importa»
- «Crecer es perder algunas ilusiones, para adquirir otras»
- «Amar hace a uno solitario»
- «Las amistades, incluso las mejores, son cosas frágiles. Uno se aleja»
- «Estoy de humor para disolverme en el cielo»
- «Un velo de locura por todas partes»
- «Necesito silencio y estar solo, salir, y reservar una hora para considerar lo que le ha pasado a mi mundo»
- «Cuánto mejor es el silencio; la taza de café, la mesa»
- «Te veo en todas partes, en las estrellas, en el río»
- «Las mujeres han servido durante todos estos siglos como espejos que poseen el poder de reflejar la figura del hombre»
- «¿Cuál es el significado de la vida? Eso fue todo: una simple pregunta»
- «Porque nada era simplemente una cosa»