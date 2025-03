El truco fácil de TikTok con el que no volverás a pasar frío en casa: no falla

No vas a volver a pasar frío, ni calor, en casa, este truco fácil de TikTok nunca falla, sino más bien todo lo contrario. Vamos a conseguir obtener un elemento que puede acabar siendo el que nos haga disfrutar de ese aislamiento que estamos buscando y que necesitamos para nuestra casa. Una herramienta que realmente se convierte en el básico que las redes sociales se han encargado de hacernos desear y que por muy poco dinero ayudará en el aislamiento de una casa que puede tener algunas deficiencias.

Invertir en una casa bien aislada es ganar dinero. Siempre es recomendable consultar a un buen profesional, cambiar las ventanas en caso de tener una vivienda de segunda mano, pero también aislar correctamente las paredes. De esta manera conseguiremos un giro radical que puede cambiarlo todo y que en cierta manera se convertirá en un plus que debemos empezar a tener en cuenta. Las redes sociales con sus trucos para el día a día nos sirven para redescubrir cómo podemos obtener una casa perfectamente aislada que puede ser la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

No volverás a pasar frío en casa

Estos días en los que el invierno parece que no se quiere ir, nos enfrentamos con una serie de detalles que pueden ser los que marcarán una diferencia importante. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a tener en cuenta algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días.

Es importante tener una casa bien aislada, para evitar determinados problemas que pueden ser los que marcarán una diferencia importante. En estos días que tenemos por delante, podemos empezar a tener en cuenta algunos elementos que hasta la fecha no imaginaríamos.

Este truco viral nos puede cambiar la vida. Es una forma barata, aunque quizás no todo lo duradera que imaginaríamos, pero sí para sacarnos de algún apuro, de aislar nuestra casa. Antes de que te pongas manos a la obra, es importante que tengas en cuenta que estaremos ante un elemento que puede ser el que cambie algunos aspectos claves.

Esa falta de aislante es la que puede hacernos pensar en intentar realizar una serie de procesos que pueden ser los que esperaríamos para hacer realidad ese cambio que queremos. Por lo que, tendremos que empezar a tener en cuenta, algunos detalles que hasta el momento no pensábamos.

Este truco fácil no falla

Amazon vende una espuma ideal para conseguir un aislamiento de determinados puntos de la casa que pueden sufrir los efectos del frío. Esas grietas que quizás deberían ser vistas por un profesional, pueden cubrirse de forma temporal y muy rápida con este producto que se ha convertido en viral.

Tal y como se presenta esta espuma de poliuretano que se usa para aislar térmicamente y de sónidos determinadas partes de la casa.

Multiusos: usado para la fijación, relleno y de aislamiento frente a ruidos, frío y corrientes de aire

Rendimiento: esta espuma es gran aislamiento acústico y térmico y adecuado en juntas alrededor de marcos de ventanas y puertas, pasatubos, huecos para sistemas de aire acondicionado, tambores de persianas.

Polivalencia: esta espuma permite una expansión hasta 37 L y se puede cortar después de 23 minutos

Aplicación: Listo para su empleo, fácil Aplicación con la boquilla, puede ser aplicada en todas las posiciones (360 grados)

Reutilizable: Una vez abierto, esta espuma puede reutilizarse durante 1 mes doblando la cánula sobre sí misma después de abrirla; no hay desperdicio

Puedes conseguir este producto: SikaBoom-151 Multiposition Espuma de poliuretano de alta expansión, multiposición, para fijar, rellenar y aislar frente a ruidos, frío y corrientes de aire, 750 ml, Amarillo Claro, por poco más de 6 euros, ideal para pequeñas grietas.

Los comentarios de este producto no dejan lugar a dudas, los clientes satisfechos escriben que: «Lo he utilizado en otras ocasiones y es un producto muy eficaz y con una altísima calidad. Además, con la oferta de precio por dos unidades salió muy económico. Incorpora un guante de plástico pegado al interior de la tapa que hace su papel, creo recordar que antes no lo llevaba, aunque es cierto que llevaba tiempo sin utilizarlo. Si es la primera vez que se utiliza aconsejo que primero se ponga una pequeñisima cantidad de espuma encima de un papel o similar y esperar a ver cuanto expande, pues «crece» mucho más de lo que uno se piensa».

Otros opinan que: «Lo que más me ha sorprendido es su versatilidad, ya que funciona perfectamente en varias posiciones, ya sea horizontal, vertical o incluso en ángulos complicados. Esto lo hace ideal para todo tipo de proyectos. Además, la cantidad que trae es generosa, rinde muchísimo y evita tener que comprar más constantemente. Pero lo mejor es su capacidad de aislamiento: sella, fija y aísla de manera impecable, sin dejar espacios ni perder eficacia con el tiempo. Por el momento ha funcionado de lujo para impermeabilizar y aislar huecos que quedaban en el exterior de un gran ventanal, estoy encantado».