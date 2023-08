El truco definitivo para enfriar el vino blanco en un minuto

¿Te ha pasado alguna vez que quieres disfrutar de una copa de vino blanco bien frío, pero te das cuenta de que no tienes ninguna botella en la nevera? Tal vez acabas de comprar la botella y deseas probarla pero no deseas esperar a que se enfríe. Si te gusta el vino blanco, sabrás que la temperatura es un factor clave para apreciar su sabor y aroma, de modo que nunca lo tomes caliente y en el caso de que no tengas tiempo, siempre puedes recurrir al truco para enfriar el vino blanco en un minuto. ¡No te lo vas a creer!.

El truco para enfriar el vino blanco en un minuto

Un vino blanco caliente o a temperatura ambiente puede resultar pesado, ácido y poco agradable al paladar, de modo que para enfriarlo al momento podemos recurrir al truco que ya se ha hecho viral en redes sociales ya que lo puso a prueba la Tiktoker @lacrimaterrae_ y el resultado no podía ser más sorprendente.

La joven TikToker que centra su cuenta en todo tipo de información sobre el vino, quiso poner a prueba un truco dado a conocer desde el programa de radio Gastro Ser y por el experto en vino Santiago Rivas (@colectivodecantado) que permite enfriar una copa de vino en menos de un minuto.

Para ello solo necesitas dos copas, hielo y un minuto de tu tiempo. El truco consiste en echar el vino que tienes en la copa en la otra que tiene hielo. Mover, esperar un poco y volver a echar en la primera copa. El resultado es realmente sorprendente ya que como vemos en el vídeo de @lacrimaterrae_, el vino pasa de estar a más de 28 grados a una temperatura de 15 grados.

Un truco que sin embargo, Rivas recomienda solo para esas situaciones de emergencia en la que no tenemos el vino frío, dado que considera que el vino nunca se debe tomar con hielo. De hecho su truco implica usar el hielo sin que este tenga tiempo de derretirse y con ello, evita que el vino se acabe aguando.

Ahora ya lo sabes, si quieres disfrutar de una copa de vino blanco bien frío en un minuto, solo tienes que seguir este truco viral de TikTok. Pero recuerda que es solo un recurso ocasional y que lo ideal es tener siempre una botella de vino blanco en la nevera o en un cubitera con agua y hielo. ¡Salud!