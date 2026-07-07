Un truco de compra que mucha gente desconoce: estas marcas blancas son en realidad productos de primeras marcas

Las marcas blancas han dejado de pertenecer a la segunda categoría para convertirse en una alternativa poco habitual en la cesta de la compra. El precio que tienen hace que millones de consumidores las elijan continuamente, pero lo que muchos no saben es que detrás de algunos productos se encuentran fabricantes de gran prestigio. Además, en numerosos casos, las empresas que producen alimentos para sus propias marcas elaboran también las referencias para cadenas de supermercados, aunque con un envase diferente. A su vez, los distribuidores pueden establecer lo que consideren oportuno, y esto muestra que algunas marcas blancas proceden de fabricantes líderes del sector.

Los fabricantes de estos productos

Entre los ejemplos más llamativos de productos de marca blanca elaborados por fabricantes conocidos destacan los siguientes:

Florette . Esta marca ha fabricado ensaladas en bolsa para varias cadenas de supermercados.

. Esta marca ha fabricado ensaladas en bolsa para varias cadenas de supermercados. Chocolates Valor . Es el responsable de algunas tabletas comercializadas bajo marcas de distribución.

. Es el responsable de algunas tabletas comercializadas bajo marcas de distribución. Don Simón . El fabricante de determinados zumos y bebidas para supermercados.

. El fabricante de determinados zumos y bebidas para supermercados. Bonduelle . Esta marca produce algunas verduras congeladas vendidas con marca blanca.

. Esta marca produce algunas verduras congeladas vendidas con marca blanca. Herba Ricemills . La empresa detrás de marcas de arroz tan conocidas como SOS o Brillante y también de algunas referencias para distribuidores.

. La empresa detrás de marcas de arroz tan conocidas como SOS o Brillante y también de algunas referencias para distribuidores. Bicentury. Fabricante de determinados productos dietéticos comercializados por supermercados.

Fabricante de determinados productos dietéticos comercializados por supermercados. Delaviuda . Una marca que ha elaborado productos para varias marcas de distribución.

. Una marca que ha elaborado productos para varias marcas de distribución. Dulcesol . Marca conocida por fabricar parte de la bollería y panecillos vendidos bajo marca blanca.

. Marca conocida por fabricar parte de la bollería y panecillos vendidos bajo marca blanca. Grupos Borges . La marca de algunos frutos secos y frutas deshidratadas de supermercados.

. La marca de algunos frutos secos y frutas deshidratadas de supermercados. La Española. El fabricante de determinadas aceitunas comercializadas por cadenas de distribución.

El significado

Un fabricante que produce su marca como una marca blanca no implica que los dos productos tengan la misma composición o ingredientes. Además, son los propios supermercados los que fijan los detalles sobre las materias primas, porcentajes de ingredientes, tamaño, sabor o procesos de elaboración. Por eso, dos productos fabricados en la misma planta pueden presentar diferencias en calidad, receta o características nutricionales.

El consejo: consultar el etiquetado

Para saber quién fabrica un producto, hay que consultar el etiquetado, buscar el número de registro sanitario o el código del envasador, utilizar bases de datos alimentarias como Open Food Facts, que recopilan información sobre miles de productos comercializados en España.

Las marcas y su importancia

Las marcas de distribuidor han ido aumentando de forma notable su presencia en los supermercados gracias a su relación calidad-precio, pero muchos consumidores prefieren determinadas marcas tradicionales y cada vez es más habitual encontrar productos elaborados por los mismos fabricantes bajo distintas enseñas comerciales.