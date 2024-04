La teoría más loca que explica por qué el Titanic no se hundió

El fatídico hundimiento del Titanic ocurrió el 15 de abril de 1912, dejando una huella imborrable en la historia naval y la conciencia colectiva. Más de un siglo después, sigue siendo un recordatorio de la importancia de los protocolos de seguridad en la navegación marítima. Pero, ¿y si el Titanic nunca se hundió?

El 10 de abril de 1912, el transatlántico partió en su viaje inaugural desde Southampton hacia Nueva York, marcando el inicio de lo que se esperaba que fuera un trayecto histórico. Sin embargo, ese mismo día, un iceberg se cruzó en su ruta, desencadenando una tragedia sin precedentes.

A pesar de que el capitán Edward Smith había tomado precauciones navegando más al sur de lo habitual para evitar los icebergs, el Titanic chocó con uno de ellos mientras viajaba a una velocidad de 41 kilómetros por hora. En menos de tres horas, el majestuoso transatlántico de 269 metros de eslora se hundió, cobrándose la vida de 1.496 personas de las 2.208 que se encontraban a bordo.

Las investigaciones posteriores revelaron una cadena de errores humanos que contribuyeron al desastre. Estas conclusiones han sido objeto de numerosos estudios y análisis, arrojando luz sobre las lecciones aprendidas y la continua evolución de los estándares de seguridad en la industria naval.

La teoría que dice que el Titanic no se hundió

Las teorías conspirativas que aseguran que el Titanic no se hundió ofrecen un panorama intrigante y lleno de especulaciones. Una de las más extendidas, promovida especialmente en foros de QAnon en Estados Unidos, sugiere que el barco que se hundió en el fatídico accidente no fue el Titanic, sino su hermano casi idéntico, el Olympic.

Según esta teoría, la White Star Line, la compañía propietaria de los barcos, habría planeado el intercambio en secreto para beneficiarse de un jugoso seguro, evitando así la bancarrota después de que el Olympic sufriera daños en una colisión con otro barco en 1911.

Además, se dice que este evento fue ideado para eliminar a tres empresarios estadounidenses que se oponían a la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, una iniciativa que beneficiaría a figuras como J.P. Morgan, uno de los principales financieros de la época.

Sin embargo, estas teorías han sido desmentidas en numerosas ocasiones por investigadores y verificadores. Aunque se reconoce que el Olympic sufrió daños en la colisión de 1911, las diferencias entre los dos barcos y la falta de evidencia sólida respaldan la versión oficial del naufragio del Titanic. Además, las afirmaciones sobre el papel de Morgan en el supuesto fraude de seguros carecen de fundamentos sólidos y se basan en especulaciones infundadas.

Otras teorías asociadas al hundimiento del Titanic incluyen la idea de que el incendio en las carboneras del barco fue la verdadera causa del naufragio, o que el capitán Smith conocía los riesgos pero optó por continuar con la travesía.

En cualquier caso, el hundimiento del Titanic sigue siendo un evento trágico y conmovedor en la historia marítima, y aunque las teorías conspirativas puedan añadir un elemento de intriga, la verdad detrás de lo ocurrido sigue siendo objeto de investigación y debate en la actualidad.

Las curiosidades más sorprendentes

Resulta intrigante señalar que el libro ‘Futility’, escrito por Morgan Robertson en 1898, pareció prever el hundimiento del Titanic en circunstancias asombrosamente similares a las reales. La obra relata el naufragio de un colosal transatlántico llamado Titán, un detalle curioso que añade aún más misterio al trágico suceso.

A pesar de las advertencias de hielo recibidas por la tripulación, la nave continuó su trayecto a una velocidad de 41 km/hora. El fatídico choque contra el iceberg se produjo a las 23:40 de la noche del domingo 14 de abril, y en apenas dos horas y veinte minutos, a las 2:20 de la madrugada del lunes, el imponente buque de acero desapareció bajo las gélidas aguas, que registraban una temperatura de 1°C bajo cero.

A bordo del Titanic, un total de 2.223 personas, entre tripulación y pasajeros, se embarcaron en aquel histórico viaje. Sin embargo, solo sobrevivieron 706 personas: 492 pasajeros y 214 tripulantes. Trágicamente, del agua se recuperaron 333 cuerpos sin vida.

Entre los pasajeros del Titanic se encontraba la famosa estrella del cine mudo, Dorothy Gibson, quien ese mismo año del naufragio protagonizaría una película titulada Saved from the Titanic. Gibson no solo escribió el guion, sino que también utilizó el mismo vestuario que llevaba la noche del hundimiento, un detalle que agrega un toque de realismo a su producción.

La última supervivientes conocida, Millvina Dean, falleció en mayo de 2009 a la edad de 97 años. Increíblemente, Dean tenía tan solo 9 semanas de edad cuando viajaba en el barco.

El lugar donde reposaba el RMS Titanic fue descubierto recién en 1985, un hallazgo histórico que tuvo lugar el 1° de septiembre a una distancia de aproximadamente 340 millas náuticas de la costa de Newfoundland, Canadá. Actualmente, el Titanic yace a unos 3800 metros bajo las aguas internacionales, protegido bajo la jurisdicción de la UNESCO.