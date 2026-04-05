Suena raro pero esta palabra está en el diccionario de la RAE y pocos la conocen

Pocos conocen esta palabra que está en el diccionario de la RAE, hay tantas palabras que desconocemos que esta puede parecer poco realista, pero es una realidad. Los expertos de la RAE saben muy bien cada una de las palabras que aparecen en un diccionario que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle que puede acabar siendo lo que nos acabará convenciendo de la gran lengua que hablamos a diario.

Por suerte, el español es la lengua que compartimos con millones de personas en el mundo. Es una de las más habladas, por lo que, casi cada día estamos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Estaremos a merced de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Una palabra puede ser la que nos haga reaccionar ante la grandeza de una lengua que cada vez llega a más personas. La RAE no duda en darnos este tipo de palabra que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Pocos conocen esta palabra

La manera en la que hablamos podremos acabar siendo lo que nos descubrirá en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede acabar siendo esencial. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical de por sí.

Unas palabras que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser esencial.

El español cada vez es una lengua que se habla cada vez más. Los expertos de Iberialanguageacademy nos dan algunos datos curiosos que realmente pueden llegar a sorprendernos de una forma muy diferente:

Segundo idioma con más hablantes nativos. Si bien el chino mandarín ocupa el primer lugar en cuanto a número de hablantes nativos, el español ocupa el segundo lugar. Con aproximadamente 500 millones de hablantes nativos, o el 6 % de la población mundial, es un idioma que fluye desde las bulliciosas calles de Madrid hasta la trepidante megalópolis de Ciudad de México.

Más de 600 millones de hablantes. Si sumamos los hablantes nativos a los hablantes de segunda lengua, el número total de hispanohablantes aumenta en un 20 %, hasta alcanzar los 600 millones, es decir, el 7,5 % de la población mundial. Entre estos 100 millones de hablantes no nativos adicionales, nos complace contar con varios miembros del personal de Iberia Language Academy.

Oficial en 20 países. El español puede ser el segundo idioma más hablado después del chino mandarín, pero se habla en más lugares, ¡y tiene estatus oficial en 20 países! Es el idioma del gobierno, la educación y la vida cotidiana en España, México, Colombia, Argentina y muchos otros países.

Atraviesa 6 continentes. El español no solo tiene estatus oficial en 20 países, sino que también es un idioma oficial o reconocido en 6 continentes. No te sorprenderá que el español sea oficial en Europa y Sudamérica. Sin embargo, quizá te sorprenda saber que el idioma está reconocido como lengua oficial (o semioficial) en Norteamérica (Estados Unidos), África (Guinea Ecuatorial), el sudeste asiático (Filipinas) e incluso Oceanía (Kapingamarangi, Micronesia).

España: ¡no es donde viven la mayoría de los hispanohablantes!. El español es un idioma que evoca a España. Sin embargo, el país con más hispanohablantes no es España, sino México, con alrededor de 128 millones de hablantes. Para 2050, se prevé que Estados Unidos superará a México y será el país con mayor población de hispanohablantes nativos del mundo. No obstante, Estados Unidos ya se encuentra justo detrás de España, con alrededor de 42 millones de hablantes nativos frente a los 44 millones de España.

Un idioma en auge. El número de hispanohablantes nativos en todo el mundo es impresionante, pero creció en 3 millones solo en 2022-23. A medida que la población hispana en Estados Unidos se expande y el idioma gana popularidad en otras partes del mundo, el español está destinado a ser aún más influyente en los próximos años. Esto es un buen augurio para los aspirantes a aprender el idioma que buscan oportunidades.

La palabra que suena raro, pero está en el diccionario de la RAE

La palabra Verdegay puede parecer imposible, pero es en realidad una de las palabras que aparece en el diccionario de la RAE y tiene un significado en concreto. Es un tipo de color verde claro, que hasta ahora quizás no habíamos tenido en mente, pero podemos utilizarla ahora que lo podemos reconocer.