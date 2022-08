Solución palabra Wordle español, científico y con tildes hoy, lunes 29 de agosto de 2022

Empieza bien la última semana de agosto con un reto de Wordle, este juego ya se ha convertido en un básico en la rutina de miles de personas. Es un juego sencillo que propone un reto diario, pero a veces este se complica. Si la palabra de Wordle de hoy, lunes 29 de agosto de 2022, no te lo está poniendo fácil, aquí encontrarás las pistas para el reto en español, modo científico y con tildes.

Si con las pistas no lo acabas de ver claro y necesitas otro empujón, más abajo también encontrarás la solución de Wordle en español, científico y con tilde.

Antes de ponernos a jugar, la palabra de Wordle de ayer, domingo 28 de agosto de 2022 fue UNICA. ¿Pudiste acertarla?

Pistas del reto Wordle en español de hoy

Hoy es el turno del reto 235 y con estas pistas, no habrá manera de que se resista la palabra. Te darán más detalles sobre la temática, la composición de la palabra y las letras que incluyen.

Tiene 3 vocales y 2 consonantes.

Empieza por la ‘V’.

Una de las vocales es la ‘A’.

Empieza en consonante y acaba en vocal.

Desliza hacia abajo para encontrar la solución a la palabra de Wordle en español más abajo, también te daremos más pistas para que puedas seguir jugando al reto de Wordle científico y con tildes.

¿Cómo jugar a Wordle?

Si aún no has jugado a Wordle, tienes que saber que una vez empiezas, ya no hay manera de parar. Tiene una dinámica sencilla que te hace entrenar la mente durante unos minutos cada día. El juego propone una palabra diaria en cada uno de sus modos y tienes 6 turnos para poder acertar. El mismo juego te irá guiando y podrás combinarlo con nuestras pistas para ganar.

Una vez te pongas a jugar, tendrás que tener en cuenta que, si una letra es acertada, saldrá en verde, si la letra aparece en la palabra, pero tienes que recolocarla será amarilla. Si salen en gris, es que no hay ni rastro de esa letra en la palabra del día.

Solución de Wordle de hoy en español

¿No la acabas de encontrar? ¡Tenemos el empujón que buscabas para no quedarte con la curiosidad! La solución de Wordle en español para hoy, lunes 29 de agosto de 2022, es VIAJE.

Pistas y solución Wordle científico hoy

¿El reto de Wordle en modo científico te lo está poniendo complicado? Este modo suele incorporar palabras más técnicas y por ello, puede resistirse más la respuesta. Por suerte, estas pistas serán tu mejor aliado para dar con ella sin sudar.

Hay 2 vocales y 3 consonantes.

Empieza por la consonante común ‘D’.

Una de las vocales en la ‘A’.

Puede crear adicción.

La solución de Wordle científico para hoy, lunes 29 de agosto de 2022, es DROGA.

Pistas y solución Wordle con tildes hoy

Acabamos los retos del lunes con nuevas pistas para la palabra de Wordle en el modo con tildes. No las dejes pasar y acaba las partidas como un auténtico experto.

La vocal con tilde es la ‘Á’.

Empieza por la consonante ‘B’.

Tiene 3 vocales y 4 consonantes.

Da nombre a un mar.

La solución de palabra de Wordle con tildes para hoy, lunes 29 de agosto de 2022, es BÁLTICO.

¿Has empezado la semana con fuerza? Mañana, martes 30 de agosto de 2022, volvemos con más pistas para que puedas encontrar la solución de Wordle en el modo en español, científico y con tildes.