Sólo necesitas una cuchara: el truco infalible parar saber si tu café realmente es descafeinado

El truco infalible para saber si tu café realmente es descafeinado te cambiará la vida en estos días en los que queremos asegurarnos de no tomar cafeína. Nos debemos empezar a preparar para volver a la rutina con una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos afecte de lleno en estos primeros días de relativa normalidad. El café es un básico, con o sin cafeína, el simple olor y sobre todo el sabor nos ponen en marcha.

Todos asociamos el despertar con el ruido de la cafetera italiana o con el olor a café saliendo de las cocinas y de las casas. Es una de las bebidas que más se consume en el mundo y no es casualidad. El único inconveniente es el hecho de que puede estar marcado por una serie de ingredientes que acabarán siendo los que nos acompañarán en estos momentos. Necesitamos empezar a prepararnos para dejar atrás la cafeína y para hacerlo, nada mejor que conocer este truco que nos asegurará que no pasamos una noche en vela o que simplemente tengamos en nuestras manos el descafeinado que hemos pedido.

La cuchara es lo que marca el descafeinado

En casa tomar café es sencillo y barato. Cada vez más las cafeteras se han convertido en una inversión básica. Desde unos euros las más básicas, hasta cientos de euros las más caras, pero cuidado, si tenemos en cuenta lo que gastamos en café al año fuera de casa, nos pueden salir baratas si las aprovechamos al máximo.

Una media de 2 euros al día en café, supone al final del año varios cientos de euros que podemos tener en casa en forma de cafetera superautomática. Un café hecho con granos recién molidos no tiene rival, sobre todo si tenemos en cuenta que debemos empezar a prepararnos para un destacado cambio de ciclo.

Apostaremos claramente por un tipo de elemento que acabará siendo el que nos afectará de lleno en unos días en los que, necesitamos mantener bajo control la cafeína. No necesitamos empezar a pensar en lo que está por llegar, sino que queremos que todo encaje a las mil maravillas.

Si tomas café fuera de casa hay un elemento que puede ser el que te haga asegurarte de que estás ante un café descafeinado en toda regla. Pase lo que pase, puedes estar seguro de que lo es.

Este es el truco infalible para saber si tu café realmente es descafeinado

Saber si estamos o no ante un café descafeinado es algo que podemos tener en cuenta con el simple hecho de ver la cuchara. Las redes sociales nos descubren que cuando se pide el descafeinado la cuchara se coloca al revés para señalizar a los camareros cuál es el que deben servir.

Es, una señal, casi universal que supone conocer en primera persona si estamos o no, ante un café que debe acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo fundamentales en estas jornadas que nos están esperando.

Desde Sensorial Cofee acaban con algunos mitos que afectan al café descafeinado que debemos conocer y que quizás nos inviten a consumirlo más. No pierde sabor el café, sino todo lo contrario, simplemente sufre un proceso que debemos conocer.

Mito 1: El café descafeinado no contiene nada de cafeína. Aunque se llama «descafeinado», el café descafeinado no está completamente libre de cafeína. Durante el proceso de descafeinización, se elimina entre el 97% y el 99% de la cafeína, lo que significa que una taza de descafeinado aún puede contener entre 2 y 5 miligramos de cafeína, en comparación con los 95 miligramos que podría contener una taza regular. Si bien la cantidad es mínima, es importante saber que no está completamente libre de cafeína.

Mito 2: El proceso de descafeinización utiliza productos químicos peligrosos

Este es uno de los mitos más extendidos. Existen varios métodos de descafeinización, y no todos utilizan productos químicos. Uno de los más populares es el Método Suizo, que utiliza solo agua para extraer la cafeína. Este proceso es 100% libre de químicos y conserva el sabor original del café. Otros métodos, como el uso de dióxido de carbono o acetato de etilo (un compuesto natural que se encuentra en frutas), también son seguros y aprobados por la FDA.

Verdad: El café descafeinado puede tener un gran sabor

Otro mito común es que el café descafeinado tiene un sabor inferior al café regular. Sin embargo, cuando se seleccionan granos de alta calidad y se utiliza un proceso de descafeinización cuidadoso, el descafeinado puede ofrecer un sabor robusto y agradable. En Sensorial Coffee Roasters, nos aseguramos de que nuestro descafeinado mantenga las características de sabor que nuestros clientes adoran.