Si usas WhastApp debes activar esta función de manera inmediata

Las personas se están quejando cada vez más de recibir mensajes o llamadas de desconocidos en WhatsApp, lo que resulta especialmente molesto e intrusivo. Esta situación puede interrumpir las actividades cotidianas o llegar en momentos inoportunos. Para evitar estas molestias, es esencial considerar soluciones prácticas. Por suerte, WhatsApp ofrece una función que permite silenciar las llamadas de desconocidos. Aunque no impide por completo las llamadas, esta función resulta útil para mantener la tranquilidad y evitar interrupciones no deseadas en el día a día.

Silenciar las llamadas de desconocidos en WhatsApp

Proteger tu seguridad y privacidad en WhatsApp y evitar las molestas llamadas de desconocidos es sencillo siguiendo estos pasos, tanto si utilizas un dispositivo Android como un iPhone:

Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil. Dirígete a la sección de Ajustes o Configuración en la app. Selecciona la opción de Privacidad en el menú. Desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección de Llamadas. Activa la función que indica «Silenciar las llamadas de números desconocidos».

Esta función es especialmente útil para evitar interrupciones inoportunas o llamadas de spam en WhatsApp. Al activarla, las llamadas de personas no registradas en tus contactos no generarán notificaciones sonoras, ofreciéndote más tranquilidad y privacidad al evitar el contacto con números no deseados.

Es importante tener en cuenta que aunque silencies estas llamadas, la otra persona no sabrá que lo has hecho. Simplemente, verá que no has respondido la llamada. Por ello, activar esta función te ayudará a mantener tu privacidad y a evitar contactos no deseados en la aplicación.

Cabe señalar que, a pesar de silenciar las llamadas de desconocidos en WhatsApp, seguirán siendo visibles en la pestaña de llamadas y notificaciones, ya que esta función no bloquea ni impide las llamadas. Si quieres evitar que alguien en concreto te moleste, la mejor opción es bloquearlo directamente desde la aplicación para evitar sus llamadas, ya que esta función está diseñada para números desconocidos y no para aquellos guardados en tu agenda.

Los mejores trucos

Dentro de la configuración de WhatsApp, puedes personalizar quién tiene acceso a tu información personal para resguardar tu privacidad. Basta con acceder a los ajustes, dirigirte a la sección de «Cuenta» y seleccionar la opción de «Privacidad». Desde allí, puedes elegir quién puede ver detalles como tu última conexión, foto de perfil, información del perfil y estado. Para cada categoría, tienes la posibilidad de establecer si quieres que esta información sea visible para todos, para nadie o solo para tus contactos, otorgándote un mayor control sobre quién accede a tu perfil en la aplicación.

Para añadir una capa adicional de seguridad a tus conversaciones en WhatsApp, puedes configurar un bloqueo biométrico, como el bloqueo con huella dactilar o reconocimiento facial, en la propia aplicación. Dirígete a la sección de ajustes de WhatsApp, luego selecciona «Cuenta» y después «Privacidad». Allí podrás activar la opción de «Bloqueo con huella dactilar» para habilitar la protección mediante tu huella dactilar o reconocimiento facial en la app. correspondiente.

Un truco sencillo en WhatsApp te permite escuchar tus notas de voz antes de enviarlas. Mientras grabas la nota, mantén presionado el botón del micrófono o desliza hacia el icono de candado para seguir grabando. Luego, sal del chat deslizando hacia atrás. Al regresar al chat, deberías encontrar el reproductor del mensaje en la parte inferior de la pantalla, lo que te permitirá escuchar la nota grabada antes de enviarla.

El doble check azul en WhatsApp indica cuándo ha leído el destinatario el mensaje, pero puedes desactivarlo desde la configuración para preservar tu privacidad. Dirígete a los ajustes de WhatsApp, accede a la sección de «Cuenta» y selecciona la opción de

«Privacidad». Desde allí, desactiva la función de «Confirmaciones de lectura». Sin embargo, al hacerlo, no podrás ver si tus contactos han leído tus mensajes.

WhatsApp cuenta con una función que te permite compartir tu contacto mediante un código QR, lo que simplifica el intercambio de información sin la necesidad de dictar tu número de teléfono. Para hacerlo, accede a la configuración de WhatsApp y selecciona el código QR que se encuentra junto a tu nombre para mostrarlo.

Para compartir vídeos de YouTube en los estados de WhatsApp, puedes crear una etiqueta con el enlace al vídeo. Desde la aplicación de YouTube, selecciona el vídeo que deseas compartir y pulsa en el botón «Compartir». Luego, elige WhatsApp de la lista de aplicaciones disponibles. Cuando se abra WhatsApp, selecciona la opción «Estados» para insertar la etiqueta en tu estado. Podrás editar y personalizar el estado antes de compartirlo con tus contactos. Es importante mencionar que solo se mostrará el enlace del vídeo, no el propio vídeo en los estados de WhatsApp.

Un sencillo truco en WhatsApp te permite exportar todo el contenido de un chat, incluyendo imágenes y otros archivos multimedia. Ve a la sección de Chats en la configuración de WhatsApp y selecciona «Historial de chats». Desde allí, elige «Exportar chat», selecciona el chat deseado y decide si deseas incluir solo el texto o también los archivos multimedia. Finalmente, elige el método para compartir o guardar el chat exportado.