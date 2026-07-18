Si tu frigorífico hace ruido por las noches los expertos avisan: no está roto, sólo está haciendo el ciclo de congelación y descongelación

Los expertos se han pronunciado sobre un caso muy habitual que tiene que ver con el ruido que puede hacer un frigorífico durante el día. Lo más habitual es que este fenómeno no quiera decir nada mal, pero hay que permanecer atento a otros ruidos que nos podrían querer decir que uno de los electrodomésticos más importantes de una casa está sufriendo más de la cuenta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dicen los expertos sobre el ruido de un electrodoméstico.

Esto es un clásico en millones de hogares de nuestro país: cuando un frigorífico rompe el silencio de la noche con un ruido que incluso puede llegar a asustar. Para tu tranquilidad, no hay que tener ningún miedo a los gemidos que pueda emitir el electrodoméstico que se encarga de mantener en condiciones óptimas todos los alimentos de la casa y que es aún más imprescindible durante los meses de verano, en los que la temperatura de la casa aumenta considerablemente.

Así que andar con precaución con respecto al frigorífico siempre es importante. Antes que nada, tienes que tener claro que el ruido de un frigorífico es algo habitual y natural y que nada tiene que ver con un mal funcionamiento de esta herramienta. Los expertos avisan que esto puede deberse a distintos motivos que pueden tener que ver con la dilatación de piezas por los cambios de temperatura que se pueden producir durante todo el día y que se escuchan más durante la noche cuando reina el silencio.

¿Por qué el frigorífico hace ruido por la noche?

Hay que tener en cuenta que el frigorífico es uno de los pocos electrodomésticos que está funcionando durante todo el día y en este periodo se producen ciclos de congelación y descongelación, o procesos de calentamiento que se producen cuando la puerta se abre con mucha frecuencia. Esto provoca unos cambios de temperatura que hacen que las piezas se quejen.

En los frigoríficos más antiguos, estos ruidos también se pueden deber al desprendimiento de algún trozo de hielo que puede haber quedado adherido a las paredes del congelador. Esto es algo que no ocurre en los modelos más nuevos, que no permiten que quede escarcha en las paredes. Los expertos del blog de los electrodomésticos también han opinado sobre los distintos ruidos que pueden emitir los frigoríficos y su significado.

Por ejemplo, «el termostato hace un sonido parecido a un clic cuando inicia su ciclo de apagado o encendido», o los golpecitos que suceden cuando «las paredes del frigorífico se dilatan o contraen». Estos expertos también avisan que «es habitual oír zumbidos provenientes del motor y de los ventiladores» y que pueden «darse gorgoteos cuando el fluido refrigerante fluye por las tuberías». En caso de escuchar un silbido, puede que aire se haya introducido dentro del frigorífico.

¿Cuándo hay que preocuparse?

Los expertos de esta página especializada también avisan de los posibles problemas que pueden suceder al frigorífico cuando se escuchen vibraciones fuertes. «Si la tuya hace fuertes ruidos por sus vibraciones, quizás esté incorrectamente instalada o esté rozando una pared o mueble. Si la vibración, concretamente, viene de la parte de abajo del electrodoméstico, quizás las patas estén desniveladas», informan en esta página web.

«Aunque el sonido del ventilador es normal, si es demasiado fuerte, puede que este o el compresor del frigorífico estén averiados», avisan sobre uno de los casos recurrentes con los frigoríficos que te obligarán a llamar a un técnico.