Steven Spielberg (79 años), director de cine, sobre ‘Parque Jurásico’: «Es la secuela secreta de una de las mejores películas de terror de la historia»

La película Parque Jurásico de Steven Spielberg se estrenó en 1993 y se convirtió en todo un éxito de taquilla en todo el mundo. En esta cinta su protagonista, el multimillonario John Hammond, consigue hacer realidad su sueño de clonar dinosaurios del Jurásico con los que crear un parque temático en una isla lejana. Toda una historia de terror si nos paramos un rato a reflexionar en la trama de esta cinta. El director Steven Spielberg explicó en una entrevista The New Yorker después del estreno de esta película: «No me avergüenza decir que con Parque Jurásico sólo intentaba hacer una buena secuela de Tiburón». Lo cierto es que a Spielberg la productora Universal Pictures le propuso hacer una secuela de su película de terror, pero el director ya consideraba que había rodado «la película definitiva de tiburones». En su lugar rodó Parque Jurásico y esta cinta obtuvo 1.103 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

¿Hubiera logrado el mismo éxito Spielberg con una secuela de Tiburón? No lo sabremos nunca, pero Parque Jurásico, que estaba basada en la novela homónima del escritor Michael Crichton, superó con creces en la taquilla a Tiburón y se convirtió en todo una obsesión para Spielberg que quería poner de nuevo a sus personajes en una situación límite en otra ficción. Los protagonistas de Parque Jurásico tendrán que superar toda una serie de peligros para poder sobrevivir. Si todavía no has visto la película Parque Jurásico, recuerda que está disponible en las plataformas de streaming Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ y SkyShowtime.

El pasado 13 de julio falleció para tristeza de todos sus seguidores el actor Sam Neill, que era el protagonista de Parque Jurásico. El actor interpretó el papel del inolvidable papel del doctor Alan Grant, el valiente paleontólogo que conquistó a los espectadores con esta película y sus sagas Parque Jurásico III (2001) y Jurassic World Dominion (2022).

¿Qué ocurre en la película Parque Jurásico?

Esta película está protagonizada por un multimillonario llamado John Hammond que tiene el sueño de clonar dinosaurios del Jurásico. Hammond lo logra y decide crear un parque temático en la isla Nublar, la cual se encuentra cerca de Costa Rica con la intención de abrirla al público y que las familias puedan visitar este lugar y conocer a estos animales.

Un empleado de la empresa responsable de este parque temático es asesinado por un dinosaurio durante su traslado a Parque Jurásico. John Hammond decide antes de abrir el parque al público invitar a una pareja de científicos, el paleontólogo Alan Grant y la paleobotánica Ellie Sattler, al matemático Ian Malcolm yael representante de los inversores Donald Gennaro para que comprueben la viabilidad y la seguridad del espacio.

Todo se complica cuando se desata un ciclón tropical cuando la mayoría del equipo y los dos nietos de Hammond recorren el parque en vehículos eléctricos y se quedan incomunicados. Al mismo tiempo, el programador Dennis Nedry bloquea el sistema de seguridad del parque para robar embriones de dinosaurios e intentar venderlos a otra compañía rival. Como consecuencia el recinto del parque se queda sin corriente eléctrica y los dinosaurios logran escapar de sus instalaciones. El caos se apodera del parque temático y se convertirá en una ratonera para el grupo.

El reparto de esta famosa película

Los protagonistas de esta serie son los actores Sam Neill que borda el papel del paleontólogo Alan Grant, Laura Dern que da vida a la paleobotánica Ellie Sattler, Jeff Goldblum que interpreta el papel del matemático Ian Malcolm y Richard Attenborough que da vida a John Hammond, el responsable del Parque Jurásico.

También tienen un papel de peso los actores que interpretan los papeles de los nietos de Hammond: Joseph Mazzello que da vida a Tim Murphy y Ariana Richards a Lex Murphy. Además, en el reparto están los actores Bob Peck que da vida al oficial del parque Robert Muldoon, Martin Ferrero al abogado Donald Gennaro, Samuel L. Jackson al ingeniero Arnold Ray, B. D. Wong el genetista Henry Wu, Wayne Knight al informático Dennis Nedry, Gerald R. Molen al veterinario Gerry Harding y Cameron Thor a Lewis Dodgson, el gerente de la empresa rival.

El éxito de esta primera película fue brutal y pronto se lanzó la primera secuela El mundo perdido: Jurassic Park en 1997 que también dirigió Steven Spielberg. Tras esta secuela, se estrenaron otras cinco películas más que ya no fueron dirigidas por Steven Spielberg: Parque Jurásico III (2001), Jurassic World (2015), Jurassic World: El reino caído (2018), Jurassic World: Dominion (2022) y Jurassic World: Rebirth (2025).

La película Parque Jurásico es imprescindible para los que disfrutan con las películas fantásticas de acción y aventuras y siempre es una buena opción para entretenerse en verano un rato con toda la familia.