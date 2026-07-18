Victoria Federica felicita a Froilán con un «SIMPAtico» mensaje que muchos relacionan con su última polémica

Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, o simplemente Froilán, acaba de cumplir 28 años. El hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar celebra una nueva vuelta al sol en un momento mucho más tranquilo que el que protagonizó hace apenas unos años. Instalado en Abu Dabi y alejado del foco mediático español, el nieto del rey emérito Juan Carlos I parece haber dejado atrás las constantes polémicas que marcaron buena parte de su juventud. Sin embargo, quien no ha querido dejar pasar la ocasión ha sido su hermana, Victoria Federica, que le ha dedicado una felicitación muy especial en redes sociales.

La influencer ha recurrido, una vez más, a una de las tradiciones que mantiene con su hermano. Lejos de escoger una imagen actual, ha compartido una entrañable fotografía de la infancia en la que ambos aparecen cuando apenas eran unos niños. Una estampa que demuestra la estrecha relación que siempre ha existido entre los hijos de la infanta Elena y que, con el paso del tiempo, no ha hecho más que consolidarse.

No es la primera vez que Victoria Federica recurre a este tipo de imágenes para felicitar a Froilán. De hecho, se ha convertido en una costumbre que cada cumpleaños rescate una fotografía de su infancia, despertando la nostalgia entre sus seguidores y recordando una época en la que ambos crecían bajo la atenta mirada de la Casa Real.

Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención no ha sido la fotografía, sino el mensaje que la acompaña. La sobrina del rey Felipe VI escribió: «Felicidades SIMPAtico», acompañado de un emoticono de risa. Un juego de palabras que muchos usuarios no han tardado en interpretar como un guiño a una de las últimas polémicas que ha salpicado a Froilán.

Hace apenas unas semanas trascendió que, presuntamente, Froilán y un grupo de amigos abandonaron el Hotel Palace de Madrid sin hacerse cargo de una factura de 357,40 euros después de asistir a la tradicional Corrida de la Beneficencia. Posteriormente, la cuenta fue abonada por el CEO de Modular Homes, poniendo fin al incidente. Aunque el entorno del joven nunca se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, el mensaje de Victoria Federica ha despertado todo tipo de interpretaciones en las redes sociales.

Lo cierto es que Froilán siempre ha vivido bajo el foco mediático. Desde niño, cada uno de sus pasos ha acaparado titulares. Su nombre quedó ligado muy pronto a episodios que marcaron la historia reciente de la familia real, como la famosa patada a una de sus primas durante la boda de los entonces príncipes Felipe y Letizia o el accidente que sufrió con 13 años en la finca familiar de Soria, cuando se disparó accidentalmente en un pie con una escopeta de pequeño calibre.

Con el paso del tiempo, aquella imagen del joven más rebelde de la familia Borbón parece haber quedado atrás. Su traslado a Abu Dabi le ha permitido llevar una vida mucho más discreta, tranquila y alejada de los focos. Aun así, cada movimiento suyo sigue despertando un enorme interés y cualquier gesto de Victoria Federica hacia su hermano termina convirtiéndose en noticia.

Porque, más allá de las polémicas, hay algo que los hijos de la infanta Elena nunca han escondido: la complicidad que les une. Y, una vez más, una sencilla fotografía de la infancia y una palabra cargada de ironía han bastado para demostrar que su relación continúa siendo tan estrecha como siempre.