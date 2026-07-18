De Penélope Cruz a Emma Watson: los libros favoritos de los famosos que también querrás añadir a tu lista de lectura

Hay quienes coleccionan relojes, obras de arte o coches de lujo, pero muchas celebridades encuentran en los libros uno de sus refugios favoritos. Detrás de las alfombras rojas, los rodajes y los focos, actores, cantantes, modelos y políticos también tienen lecturas de cabecera que les han acompañado durante años y que, en muchos casos, han marcado su forma de ver el mundo. Desde clásicos inmortales de la literatura hasta autobiografías cargadas de sensibilidad, los gustos literarios de los famosos revelan una faceta mucho más íntima y personal. Algunos apuestan por historias de crecimiento, otros por novelas que exploran las emociones humanas y muchos por obras que han trascendido generaciones.

Penélope Cruz y el eterno atractivo de Holden Caulfield

Entre los libros favoritos de Penélope Cruz destaca El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. Publicada en 1951, la novela sigue los pasos de Holden Caulfield, un adolescente que atraviesa una profunda crisis existencial mientras recorre Nueva York tras ser expulsado de su colegio. La obra se ha convertido en un símbolo de la rebeldía juvenil y de la búsqueda de identidad, razones que explican por qué sigue fascinando a lectores de distintas generaciones.

Emma Watson y la amistad que cambió una época

Conocida por su pasión por la lectura y por compartir recomendaciones literarias con frecuencia, Emma Watson señala como uno de sus libros favoritos Just Kids, las memorias de Patti Smith. El libro relata la intensa amistad entre la cantante y poeta estadounidense y el fotógrafo Robert Mapplethorpe durante los años setenta en Nueva York.

Más que una autobiografía, la obra es un retrato de una generación de artistas que luchaban por abrirse camino en un entorno creativo y a menudo hostil. La historia combina amor, arte, sueños y sacrificios, convirtiéndose en una lectura inspiradora para quienes buscan perseguir sus propias aspiraciones.

Victoria Beckham y una lección sobre justicia

Victoria Beckham tiene debilidad por Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, uno de los grandes clásicos de la literatura estadounidense. Ambientada en el sur de Estados Unidos durante la Gran Depresión, la novela aborda temas como el racismo, la desigualdad y la pérdida de la inocencia a través de la mirada de una niña llamada Scout Finch.

La figura de su padre, Atticus Finch, se ha convertido en un referente moral para millones de lectores gracias a su defensa de la justicia y la igualdad. La influencia de la autora fue tan importante para Beckham que incluso puso a su hija el nombre de Harper.

Anne Hathaway y la magia de los clásicos juveniles

La actriz de El diablo viste de Prada siente una especial conexión con El jardín secreto, de Frances Hodgson Burnett. La novela narra la historia de Mary Lennox, una niña huérfana que descubre un jardín abandonado en una misteriosa mansión inglesa.

A medida que la protagonista devuelve la vida a ese espacio olvidado, también transforma su propia existencia y la de quienes la rodean. La obra combina aventura, amistad y superación personal, convirtiéndose en uno de los clásicos infantiles más queridos de todos los tiempos.

Lady Gaga y las reflexiones de Rainer Maria Rilke

Entre las preferencias literarias de Lady Gaga destaca Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke. El libro reúne la correspondencia que el poeta mantuvo con Franz Xaver Kappus, un joven escritor que buscaba orientación sobre su futuro artístico.

Lejos de ofrecer consejos técnicos, Rilke reflexiona sobre la creatividad, la soledad, el amor y el sentido de la vida. La admiración de la cantante por esta obra es tan profunda que incluso decidió tatuarse uno de sus fragmentos.

George Clooney apuesta por una de las mayores obras de la literatura

Pocos libros tienen la dimensión de Guerra y paz, de León Tolstói, la novela favorita de George Clooney. La obra transporta al lector a la Rusia de principios del siglo XIX, en plena época de las guerras napoleónicas.

A través de decenas de personajes pertenecientes a distintas clases sociales, Tolstói construye un monumental retrato de la condición humana, abordando cuestiones como el amor, la política, la familia y el destino. Su complejidad y riqueza narrativa la han convertido en una de las novelas más importantes jamás escritas.

Natalie Portman y una historia imprescindible

Natalie Portman encuentra en El diario de Ana Frank una lectura fundamental. El libro recoge los escritos de la adolescente judía que permaneció escondida junto a su familia durante la ocupación nazi de los Países Bajos.

A través de sus páginas, Ana Frank relata sus miedos, esperanzas y reflexiones mientras el mundo se derrumba a su alrededor. El resultado es uno de los testimonios más conmovedores sobre el Holocausto y una obra que sigue emocionando décadas después de su publicación.

Barack Obama y el universo literario de Toni Morrison

El expresidente estadounidense ha confesado en varias ocasiones su admiración por Toni Morrison. Entre todas sus novelas, destaca La canción de Salomón, una saga familiar protagonizada por Macon Dead III, conocido como Lechero.

La historia explora la identidad afroamericana, la memoria familiar y la búsqueda de las propias raíces a través de una narración impregnada de realismo mágico. Muchos críticos la consideran una de las obras más importantes de la literatura contemporánea estadounidense.

De Will Smith a Kate Moss: lecturas muy diferentes

Will Smith se inclina por El alquimista, de Paulo Coelho, una novela que sigue el viaje de un joven pastor andaluz llamado Santiago en busca de un tesoro. Más allá de la aventura, la historia habla sobre los sueños, la perseverancia y la importancia de escuchar la propia intuición.

Kate Moss, por su parte, prefiere Hermosos y malditos, de F. Scott Fitzgerald. La novela retrata la vida de una pareja atrapada entre el lujo, las fiestas y la autodestrucción, ofreciendo una mirada crítica al exceso y al vacío de la alta sociedad.

También Jennifer Lawrence sorprende con una elección menos conocida de J.D. Salinger: Levantad, carpinteros, la viga del tejado y Seymour: Una introducción, una obra compuesta por dos relatos centrados en la excéntrica familia Glass y considerada una de las piezas más personales del autor.