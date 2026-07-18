El significado de la frase «no construyas una casa a los 50, no plantes un árbol a los 60 y no cosas ropa a los 70»

«No construyas una casa a los 50, no plantes un árbol a los 60 y no cosas ropa a los 70». Esta es la frase que se ha hecho viral en los últimos días, que hace referencia a un proverbio que nos dice cómo se debe administrar el tiempo a lo largo de la vida. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los proverbios que utilizaban los sabios hace cientos de años y el significado de una frase que es un resumen perfecto de cuándo emplear la energía según en qué momento de la vida te encuentres.

«Sentencia, adagio o refrán». Así es como define la Real Academia Española la palabra proverbio, que es una frase breve tradicional que intenta inculcar una enseñanza, consejo o reflexión y que tiene su origen en el Libro de Proverbios de la Biblia y también en los famosos proverbios chinos que fueron pronunciados por filósofos de la época a lo largo de los siglos. La última frase, que es una enseñanza de vida y que se ha hecho viral, tiene que ver con un consejo sobre cómo administrar el tiempo y se puede dividir en tres partes diferentes.

La primera parte de la frase dice que «no construyas una casa a los 50» y hace referencia a uno de los momentos más importantes en la vida de una persona, en el que decide hacer una inversión de tiempo, energía y dinero para llevar a cabo este proyecto de vida. Los más sabios del lugar advierten que llevar a cabo este proceso a esta edad puede provocar estrés, fatiga e incluso pérdidas económicas en un momento de la vida en el que se tendría que tener cierta estabilidad. Así que el refrán dice que esto es mejor hacerlo antes.

El significado de una frase que es una lección de vida

«No plantes un árbol a los 60». Esta es la segunda parte de la frase que hace mención a una etapa en la que miles de millones de personas repartidas en todo el mundo se acercan a la jubilación después de toda una vida entregada al trabajo y al cuidado de los hijos. Pasados los sesenta, los hijos ya tienen independencia económica y se ve la luz al final del túnel después de toda una vida trabajando. Sobre el tema del árbol, este proverbio chino hace referencia a que ver crecer un árbol requiere de mucho tiempo y por ello a los 60 no es el mejor momento para ello. Así que a estas edades es mejor acudir a lo inmediato y no a inversiones que tardarán en dar sus frutos.

La última parte del proverbio es la más compleja. «No cosas ropa a los 70» nos dice que en los últimos años de vida la paz interior gana a la apariencia, que es algo que no debe importar a estas alturas de la vida. Es decir, hacer ropa nueva ya es innecesario porque a los 70 cada uno tiene que aprender a vivir con lo que tiene y apostar por la sencillez. Aquí lo viejo gana a lo nuevo. No es tiempo para nuevas aventuras y simplemente hay que disfrutar de la vida. En resumen: a más edad, más tienes que reducir tus deseos materiales y apostar por tu yo interior.

Así que esta frase resume tres conceptos claros: todo debe hacerse en el momento oportuno, hay que conocer sus propios límites y aprender a vivir con sencillez, sin complicaciones, en la última etapa de la vida.