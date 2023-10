Seguro que llevas toda la vida haciendo esto mal: así es como hay que colocar el papel albal

El papel de aluminio o papel albal es uno de los elementos más utilizados en la cocina, tanto para conservar los alimentos como para cocinarlos. Sin embargo, ¿sabes cómo hay que colocarlo correctamente? ¿Qué cara va hacia fuera y cuál hacia dentro? ¿Hay alguna diferencia entre el lado brillante y el lado mate? A continuación te vamos a desvelar todos los secretos del papel aluminio y cómo colocar el papel albal de forma adecuada.

Así es como hay que colocar el papel albal

Lo primero que hay que saber es que el papel de aluminio tiene dos caras distintas debido al proceso de fabricación. Para conseguir un papel muy fino, se pasan dos hojas de papel juntas por unos rodillos. De esta forma, se evita que se rompan y se logra un espesor de unos 2/10 milímetros. El lado que está en contacto con los rodillos se vuelve brillante, mientras que el otro queda mate.

Pero, ¿esto tiene alguna repercusión a la hora de usar el papel aluminio? La respuesta es no. Según los fabricantes, se trata solo de una diferencia visual, ya que ambos lados cumplen con la misma función y no hay ninguna sustancia tóxica que pueda migrar a los alimentos. Por lo tanto, puedes colocar el papel aluminio como quieras, sin importar qué cara va hacia fuera o hacia dentro.

Sin embargo, sí que es cierto que dependiendo del lado que uses, puedes aprovechar las propiedades que tiene este tipo de papel. Nos referimos en concreto al horno y al lado brillante que absorbe más calor. En este caso entonces será bueno usar el lado mate hacia arriba y el brillante hacia abajo.

Y cuando se trata de envolver alimentos, lo cierto es que tal y como mencionamos, no importa y ambos lados sirven igual. Sin embargo parece que todos solemos envolver la comida con el lado mate dentro y dejamos el brillante fuera.

Trucos para usar el papel de aluminio

Por otro lado, existen algunos trucos que puedes hacer con el papel aluminio para aprovechar sus propiedades. Por ejemplo, si quieres planchar más rápido, puedes colocar el papel aluminio sobre la tabla de planchar con el lado brillante hacia arriba y poner la ropa encima. Así, plancharás ambos lados de la prenda al mismo tiempo, ya que el papel refleja el calor.

Otro truco es poner una bola de papel aluminio en el lavavajillas, en el cajón de los cubiertos. De esta forma, conseguirás que salgan más brillantes y sin rayones, ya que el papel actúa como un imán para las partículas de suciedad.

También puedes usar el papel aluminio para proteger el horno de las salpicaduras y las manchas de grasa. Solo tienes que colocarlo en la bandeja o la rejilla del horno y retirarlo cuando termines de cocinar. Así, evitarás tener que limpiar el horno con frecuencia.

Como ves, el papel aluminio es un elemento muy versátil y práctico, pero no hay una forma correcta o incorrecta de colocarlo. Lo importante es que lo uses con moderación y que evites envolver alimentos líquidos ácidos, alcalinos o salados con él, ya que podrían liberar más aluminio del deseado. Y recuerda reciclarlo cuando ya no lo necesites.