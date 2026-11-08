Rociar vinagre en la entrada de casa durante noviembre: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve

Con la llegada de noviembre y el descenso de las temperaturas, muchas personas empiezan a prestar más atención a la limpieza del hogar. En este contexto, uno de los remedios caseros que están ganando popularidad consiste en utilizar vinagre diluido en agua para limpiar la entrada de casa. Este producto, rico en ácido acético, ayudar a eliminar la suciedad y los malos olores.

Cabe señalar que la entrada es una de las zonas de la vivienda que más suciedad acumula a lo largo del día, sobre todo en otoño e invierno debido al frío y la humedad, que pueden hacer que se acumule barro cerca de la puerta. Por eso, es fundamental mantener la entrada impecable para evitar que la suciedad del exterior termine extendiéndose por el interior de la vivienda.

¿Por qué deberías limpiar la entrada de casa con vinagre en noviembre?

Uno de los motivos por los que éste es uno de los remedios caseros más compartidos en redes sociales es su efecto repelente frente a pequeños insectos, como las hormigas. Éstas utilizan rastros químicos para orientarse y localizar fuentes de alimento y, cuando encuentran algo que les interesa, pueden dejar señales que permiten a otras hormigas seguir el mismo recorrido. En este caso, limpiar con una solución de agua y vinagre los caminos por los que circulan ayuda a eliminar los rastros. También se recomienda para ahuyentar arañas debido a su fuerte aroma.

Por otro lado, el suelo de la entrada está expuesto al polvo y las marcas que deja el calzado; en ocasiones, estas manchas se adhieren a las superficies y no desaparecen simplemente pasando una mopa seca. Según los expertos en limpieza del hogar, el vinagre diluido en agua puede resultar muy útil para esta tarea gracias a su acidez, aunque el resultado depende del material del suelo y del tipo de mancha.

Para preparar la mezcla, basta con añadir un vaso de vinagre blanco a tres vasos de agua y remover. A continuación, se pone la solución en un pulverizador y se aplica sobre la zona sucia. Luego, basta con dejarla actuar unos instantes y, finalmente, pasar un paño limpio. Si se trata de una mancha persistente, se puede repetir el proceso sin frotar con demasiada fuerza. Este remedio no se debe aplicar sobre mármol, piedra natural calcárea ni otros materiales delicados, ya que el vinagre puede deteriorarlos.

Asimismo, la entrada de una vivienda puede acumular olores procedentes del exterior, especialmente cuando hay humedad, calzado mojado o felpudos que permanecen húmedos durante varios días. El vinagre blanco es muy útil para neutralizar los malos olores y mejorar la sensación de limpieza. Sin embargo, conviene distinguir entre eliminar el origen de un determinado olor y tratar de disimularlo.

Si el problema procede de un felpudo húmedo, unos zapatos mojados o una filtración, pulverizar vinagre no soluciona la causa. En esos casos, lo mejor es retirar la fuente del mal olor, limpiar el material y dejar que se seque por completo. También es recomendable ventilar la entrada cuando sea posible, especialmente durante los días de lluvia, para evitar que la humedad permanezca acumulada.

Aceite de ecualipto

Si la entrada presenta un olor persistente a humedad, se pueden añadir unas gotas de aceite esencial de eucalipto a la mezcla para aportar un aroma fresco y agradable. Se trata de un producto natural que se obtiene de las hojas de distintas especies de este árbol mediante un proceso de destilación. Se caracteriza por su aroma intenso, fresco y balsámico, razón por la cual es habitual encontrarlo entre los ingredientes de ambientadores, jabones y detergentes.

En el caso de la entrada de casa, se puede incorporar a una mezcla de agua y vinagre para mejorar su aroma y reducir temporalmente la percepción de olores desagradables. También se utiliza en difusores y ambientadores domésticos, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante. El eucalipto contiene diferentes compuestos aromáticos, entre los que destaca el 1,8-cineol, también conocido como eucaliptol, responsable de buena parte de su característico olor.

Limpiador energético

Según las creencias del Feng Shui, el uso del vinagre forma parte de determinados rituales para eliminar las malas energías en la entrada, la cocina y el baño. En la entrada, se recomienda pulverizar una pequeña cantidad de vinagre mientras se manifiesta el deseo de atraer energías positivas, nuevas oportunidades y abundancia. En la cocina, el ritual consiste en distribuir pequeños recipientes con vinagre en las esquinas y dejarlos actuar durante varias horas para que absorban las energías negativas. En el baño, el Feng Shui propone colocar cuatro recipientes, uno en cada esquina.

Finalmente, es esencial mantener la entrada limpia, ordenada y bien iluminada, evitando acumular zapatos, objetos innecesarios o elementos que dificulten el paso. También hay que cuidar la decoración, colocar alguna planta natural y procurar que la puerta se abra sin obstáculos. Según esta filosofía oriental, un recibidor despejado y acogedor favorece la circulación del «chi», la energía vital.