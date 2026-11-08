El ‘Golf Force One’ de Trump, un carrito de golf de casi 170.000 euros que cuesta más que muchos coches de lujo

Donald Trump tiene un nuevo compañero para sus jornadas de golf. No lleva palos, no viste de caddie y tampoco está precisamente pensado para ayudarle a mejorar su swing . Es un pequeño vehículo blindado que parece sacado de una película de Batman y cuya misión es bastante más importante que transportar unos cuantos hierros: garantizar que el presidente de Estados Unidos pueda salir de un campo de golf si las cosas se tuercen . Su nombre extraoficial ya está a la altura de las circunstancias: Golf Force One .

La curiosa escena se produjo en Trump Turnberry, uno de los complejos de golf que el mandatario posee en Escocia . Allí, mientras Trump disfrutaba de una jornada deportiva acompañado de su hijo Eric, las cámaras captaron una peculiar comitiva de vehículos. Entre los habituales carritos de golf destacaba uno que parecía pertenecer a otra categoría. Era más grande, tenía cuatro puertas, una cabina completamente cerrada y una apariencia mucho más intimidante que la del resto.

No era un capricho estético. La Casa Blanca confirmó que el vehículo forma parte de las nuevas incorporaciones a la flota presidencial de vehículos especiales . Y aunque sus características exactas permanecen bajo secreto, todo apunta a que estamos ante un auténtico pequeño tanque sobre ruedas.

Un Polaris con mucho más que una carrocería reforzada

La base del Golf Force One es un Polaris Ranger XP 1000 , un vehículo todoterreno de tipo UTV diseñado originalmente para transportar personas y materiales por terrenos complicados. Es una máquina habitual en labores agrícolas, patrullas y operaciones de seguridad, pero la unidad presidencial juega en otra liga.

Su principal diferencia está en el blindaje. El vehículo cuenta con una estructura cerrada, una cabina reforzada y cristales de seguridad especialmente resistentes . Su aspecto recuerda más al de un transporte policial que al de un carrito utilizado para recorrer los hoyos de un campo de golf. Algunas referencias de la Administración de Servicios Generales estadounidense apuntan a vehículos Polaris blindados con precios cercanos a los 189.000 dólares . Una cifra considerable para algo que, a primera vista, parece un carrito de golf vitaminado.

Sin embargo, no conviene confundir su tamaño con su importancia. El Golf Force One no está pensado para acompañar a Trump durante toda su partida, sino para intervenir en caso de emergencia . De hecho, durante aquella jornada el presidente siguió utilizando su carrito convencional mientras el vehículo blindado permanecía cerca.

El golf también puede ser un escenario peligroso

La explicación de esta adquisición va mucho más allá de la afición de Trump por este deporte. Un campo de golf es un espacio abierto, con grandes extensiones de terreno y numerosos puntos desde los que resulta complicado controlar todos los movimientos .

La seguridad presidencial conoce bien ese problema. En septiembre de 2024, mientras Trump jugaba en su club de Florida, un agente del Servicio Secreto detectó a un individuo armado cerca de una valla. El sospechoso fue detenido antes de que pudiera acercarse al entonces candidato presidencial. Aquel episodio, sumado al intento de asesinato sufrido durante un mitin en Pensilvania en julio de ese mismo año , puso todavía más atención sobre la protección del presidente