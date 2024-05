Los restaurantes donde los vinos son protagonistas: caerás

Por suerte, contamos con restaurantes de todo tipo en el que encontrar desde comida más bien vegetal, pasando por carnes y pescados, y hasta tenemos restaurantes donde los vinos son protagonistas.

Aquí influye a quien quiere descubrir novedades y también los vinos a copas para poder probar distintos pero pagando menos. Además la figura del sumiller está asegurada para aconsejarnos de qué forma tomar cada vino y su maridaje con los platos del local.

Restaurantes donde los vinos son protagonistas

Café de Nuncio

El mítico establecimiento de atmósfera galdosiana, con su renovada oferta gastronómica, es una de las mejores opciones para los amantes del vino en Madrid. Con más de 40 años de historia, el Café del Nuncio, en pleno barrio de los Austrias, es todo un clásico de la capital que ahora recupera su prestigio gracias al empresario y sumiller Xavier Saludes Prada.

Tanto en su interior de gusto fin de siècle como en su terraza que domina uno de los rincones históricos más emblemáticos del centro, podemos disfrutar de una cocina de mercado donde todo se prepara en el momento.

Assalto

El chef Matteo Bertozzi, al mando desde 2017 del restaurante My Fucking Restaurant, acaba de inaugurar Assalto Bar de Vins, un nuevo local ubicado a pocos metros del anterior, ambos en la calle Nou de la Rambla, en el Raval barcelonés.

En este local se apuesta por la sostenibilidad, que se traduce en numerosas acciones que pasan fundamentalmente por no generar residuos. Y, por el otro, el uso de materias primas y como no los vinos, pues cada plato tiene su propio maridaje.

Aquí el libre chef elabora una cocina de raíz española con platos como el pulpo a feira (que en esta ocasión se sirve con ñoquis en lugar de cachelos) o la ensalada al estilo granadino, con naranja e hinojo, que incluye también lubina.

Antonella: restaurantes con vinos



El restaurante Antonella, del Grupo Le Cocó, cuenta con la experiencia del sumiller que crea un maridaje perfecto para su ya exquisita carta de platos, y todo con auténtico ADN italiano.

En la bodega de este restaurante de Madrid podemos deleitarnos con vinos a copa, blancos como el Nieva, un verdejo frutal y fresco perfecto para las pastas; rosados como viña pomal; tinto nacional, como el Figuero 12, o Conde San Cristobal para determinadas pizzas y carnes; tinto internacional y vini spumati. Es decir, una gran oferta para comerte la mejor de las cartas italianas de la ciudad.

Pikes Ibiza

Es otro de los emblemáticos de la isla. Además de su espectacular carta, cuenta con una destacada cultura del buen beber, sintetizada en cartas de vinos y espumosos prodigiosas y una coctelería apta para sibaritas. Bloody Marys servidos junto a la piscina aguamarina en el Club Tropicana Pool Bar, un PornStar Martini como perfecto maridaje de la hora dorada en the Sunset Terrace Bar o un God Save The Old Fashioned una vez preparados para salir a bailar en Plaza Mayor, el corazón del hotel.

Taberna 4 Tapas

Nos encanta porque es un lugar para el descanso y las reuniones en Madrid. Destaca además por su carta de buenos vinos, con cerveza y cantidad de tapas y raciones bien castizas, como el rabo de toro. Y esto dentro del centro con más historia de Madrid.

Dagma

Restaurante Dagma deleita a sus comensales esta temporada con su nueva propuesta gastronómica ideada por los chefs Pedro Montolio y David Bourg que puede disfrutarse desde esta semana en la tercera planta del Hotel Barcelona Princess.

La nueva carta de verano está formada por 11 entrantes, 7 platos principales y 3 postres, y en esta ocasión incluye, además, una opción ideal para quienes prefieran raciones más pequeñas para poder probar más platos: el menú degustación. Quienes opten por la degustación podrán catar 6 platos de la carta en una versión reducida y probarán 5 vinos distintos seleccionados para la ocasión por Miquel Molina, director y sumiller de Dagma.

Insolent

En pleno barrio de Gracia, Insolent es el proyecto emprendedor del joven equipo conformado por Javier Custodio y Pedro Huerta (en la sala) y Miquel Garcia y Julià Castelló en la cocina, tras su paso por proyectos de alta cocina de renombre como Disfrutar, El Celler de Can Roca o en los proyectos internacionales del reconocido chef Paco Pérez.

Sus platos de alta cocina se mezclan con la gastronomía líquida, que seleccionan vinos nuevos de bodegas en proyección en una oferta amplia, pero especialmente de gran calidad, con la visibilidad a proyectos que de normal que no se encuentran en muchas cartas. Ofrecen más de 50 referencias que el comensal sólo encontrará en Insolent.

Como ves, dar una vuelta de tuerca a tus platos con ricos vinos es posible. Y cada uno se estudia bien para que sea la mejor propuesta para primeros, segundo y postres. Si quieres una oferta personalizada con vinos de primera y desconocidos, entonces ya sabes dónde debes ir.