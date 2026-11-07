La reflexión de Sigmund Freud sobre las parejas: «Si dos individuos están siempre de acuerdo con todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos»

La relación de pareja es un camino que se va construyendo día a día y en ocasiones los altibajos dominan determinadas situaciones. Uno de los ejemplos en los que una pareja encuentra dificultades sería cuando surgen diferencias de opinión, desacuerdos o formas distintas de entender la vida.

Son muchas las personas que consideran que estar de acuerdo en todo es una señal de estabilidad, pero el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, invita a mirar las relaciones desde otra perspectiva. «Si dos individuos están siempre de acuerdo con todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos», detalla Freud.

La clave en una relación: tener opiniones diferentes

Cuando una pareja decide no iniciar una discusión, supone una renuncia a sus propias opiniones para no generar conflictos. Si esto sucediera a la inversa, podría convertirse en un problema debido a la falta de comunicación por miedo a decepcionar al otro.

Freud asegura que la importancia de conservar la individualidad dentro de una relación es fundamental y que amar a alguien no significa pensar exactamente igual, compartir todos sus gustos o aceptar cada una de sus decisiones. Esto también supone reconocer que la otra persona tiene sus propias ideas, necesidades y puntos de vista sobre lo que sucede.

Las diferencias pueden convertirse en una oportunidad para conocerse mejor, aprender y fortalecer la confianza. La clave está en saber escuchar, respetar las opiniones ajenas y encontrar puntos de encuentro sin imponer una única manera de pensar.

¿Qué sucede cuando aparecen las diferencias?

Una pareja no necesita discutir continuamente, pero tampoco debería sentir que tiene que coincidir en todo. Es ahí cuando esos desacuerdos pasan a formar parte de la convivencia y no tienen por qué interpretarse como una señal de que la relación atraviesa una mala etapa. Lo importante es saber cómo gestionar esas diferencias.

Por lo tanto, la frase atribuida a Sigmund Freud recuerda que una pareja está formada por dos personas, no por dos mitades que deban pensar de la misma manera, porque construir una relación sólida significa aprender a convivir con las diferencias sin perder la identidad individual.