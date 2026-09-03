La psicología explica que las personas que prefieren la soledad a una vida social activa en el trabajo suelen compartir estos rasgos de personalidad

La soledad se ha convertido en una de las grandes epidemias del siglo XXI, y el entorno laboral no escapa a esta realidad. Una investigación de la Universidad de Barcelona (UB) publicada en marzo de 2026 revela que el 42% de los españoles reconoce haberse sentido solo en el trabajo en algún momento. Sin embargo, sólo entre un 8% y un 10% asegura experimentar esa sensación de manera constante. El estudio «Workplace and non-workplace loneliness: a cross-sectional comparative study on risk factors and impacts on absenteeism and mental health among employees in Spain», realizado por los investigadores Joan Domènech-Abella y Jordi Mundó, junto con Josep Maria Haro (Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental) y Carles Muntaner (University of Toronto), concluyó que las personas jóvenes y las personas trabajadoras inmigrantes tienen una mayor probabilidad de experimentar soledad en ambos contextos.

«Altos niveles de estrés laboral y de precariedad laboral se asocian de manera consistente con mayores probabilidades de soledad. A medida que aumenta la precariedad laboral, la probabilidad de experimentar soledad se incrementa de forma notable, lo que pone de relieve la estrecha conexión entre las condiciones de empleo y el bienestar social. De manera especialmente relevante, tanto la soledad laboral como la no laboral tienen efectos independientes y significativos sobre distintos resultados. Las personas que experimentan soledad presentan una mayor probabilidad de absentismo, así como un aumento de los síntomas de depresión, ansiedad y trastorno por uso de sustancias. Estas asociaciones se mantienen robustas incluso cuando se consideran simultáneamente ambos tipos de soledad», detallan los investigadores.

¿Por qué hay personas que prefieren la soledad?

El estudio, basado en una encuesta realizada en 2024 a 5.400 trabajadores, analiza hasta qué punto está presente la soledad entre las personas ocupadas que viven en España, así como cuáles son los principales factores de riesgo y las consecuencias que puede tener. Para ello, diferencia entre la soledad que se experimenta dentro del entorno laboral y aquella que aparece fuera del trabajo. En concreto, un 40,7 % de los participantes reconoce experimentar soledad en el trabajo, mientras que un 42,0 % afirma sentirla fuera de este entorno.

Las personas que experimentan soledad en el entorno laboral pueden presentar diferentes rasgos de personalidad y formas de relacionarse con sus compañeros. No significa que todas respondan al mismo patrón, pero sí existen determinados comportamientos que pueden aparecer con mayor frecuencia.

Una de las señales más habituales es la dificultad para establecer relaciones de confianza. Aunque la persona mantenga una convivencia cordial con sus compañeros y participe en conversaciones cotidianas, puede tener problemas para pasar de esos intercambios superficiales a vínculos más cercanos.

También puede darse una escasa participación en actividades sociales. En algunos casos, esto responde a una falta de interés, pero también puede estar relacionado con cierta incomodidad social o con la percepción de que no encaja dentro del grupo.

Otro aspecto a considerar es el aislamiento emocional. Estar rodeado de personas no significa necesariamente sentirse acompañado. Una persona puede compartir espacio con muchos compañeros durante toda la jornada y, aun así, experimentar una profunda sensación de desconexión o sentir que no forma realmente parte del equipo.

A ello se suma, en determinados casos, la sensación de que no se tienen en cuenta sus opiniones, ideas o emociones, lo cual puede reforzar todavía más la tendencia a mantenerse al margen. La falta de apoyo social es otro elemento importante. Cuando surge un problema, una persona que se siente sola en el trabajo puede pensar que no cuenta con alguien de confianza a quien recurrir.

Por último, la soledad laboral puede convivir con una elevada autoexigencia y con miedo a cometer errores. Algunas personas sienten una presión constante por demostrar su capacidad y evitan pedir ayuda por temor a ser juzgadas.

Rasgos de personalidad

Desde la perspectiva psicológica, algunas personas que prefieren trabajar solas pueden compartir determinados los siguientes rasgos:

Introversión. Se sienten cómodas pasando tiempo a solas y terminan cansándose cuando mantienen una interacción social constante durante muchas horas.

Necesidad de autonomía. Prefieren organizar sus tareas a su manera, trabajar siguiendo su propio ritmo y no depender continuamente de las decisiones o dinámicas de un grupo.

Baja necesidad de aprobación externa. No necesitan recibir constantemente reconocimiento, aceptación o validación de sus compañeros para sentirse seguros con su forma de trabajar.

Orientación hacia los objetivos. Suelen concentrarse especialmente en cumplir sus responsabilidades y alcanzar resultados, mientras que las relaciones sociales dentro de la empresa pueden ocupar un lugar secundario.

«En conjunto, los resultados sugieren que la soledad entre las personas ocupadas no puede entenderse únicamente como un problema individual o social ajeno al trabajo. Muchos de sus determinantes tienen su origen en el propio entorno laboral. El estudio subraya la importancia de mejorar las condiciones de trabajo y reducir la precariedad laboral como parte de estrategias más amplias para abordar la soledad, mejorar la salud mental y reducir el absentismo entre la población trabajadora», concluyen los investigadores.