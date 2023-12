La razón por la que Netflix va a dejar de funcionar en estos televisores

Si tienes un televisor inteligente de Sony, es muy probable que te lleves una buena sorpresa y te quedes pronto sin la posibilidad de ver Netflix. La popular plataforma de streaming va a dejar de estar disponible en muchos de los televisores de esta marca. Esta inesperada medida ha tomado por sorpresa a los usuarios, ya que la popular plataforma de streaming ha anunciado que dejará de estar disponible en varios televisores de Sony en un futuro cercano. Esta decisión afectará a numerosos modelos, y es crucial que verifiques si tu televisor está en la lista de dispositivos afectados.

La compatibilidad de Netflix con televisores es esencial para los amantes del entretenimiento en streaming, y esta actualización puede cambiar la forma en que disfrutas de tus programas y películas favoritos. Para asegurarte de no quedarte sin acceso a Netflix, te recomendamos que consultes la lista completa de modelos afectados proporcionada por la plataforma. Mantente informado sobre los cambios y considera opciones alternativas si tu televisor está en la lista de dispositivos afectados.

Adiós a Netflix en estas teles

Netflix ya había advertido el pasado mes de octubre que varios televisores y dispositivos de marcas como Sony, Samsung, Panasonic, Hitachi y otros iban a dejar de recibir soporte para su plataforma. Esto significa que los usuarios que tengan estos dispositivos van a tener que buscar otras alternativas para disfrutar de Netflix.

La compañía Sony ha especificado qué televisores y reproductores ya no serán compatibles con Netflix. Entre ellos se encuentran las Smart TV de las líneas HX, EX y W, así como los modelos X9005 y S995. Estos televisores se lanzaron entre los años 2011 y 2013, por lo que si posees alguno de estos, no podrás acceder directamente a Netflix desde tu televisor.

La lista de televisores y reproductores de Sony que dejarán de ser compatibles con Netflix es extensa. Incluye televisores de las series HX, EX y W, como los modelos KDL-55HX953, KDL-65HX953, KDL-40EX653, KDL-40W905A, entre muchos otros. Esta medida comenzará a aplicarse a partir de finales de febrero de 2024, por lo que los usuarios tendrán que encontrar alternativas si desean seguir viendo Netflix desde sus dispositivos.

Si tienes uno de estos televisores y te preocupa la pérdida de acceso a Netflix, existen opciones alternativas. Una alternativa viable, sin tener que comprar un nuevo televisor, es adquirir un dongle HDMI o un set-top-box que se pueda conectar al televisor. Dispositivos como Chromecast, Fire TV o Apple TV permiten reproducir una amplia gama de plataformas de streaming y aplicaciones.

Otra opción es conectar un ordenador al televisor a través de HDMI y reproducir Netflix desde ahí. Aunque menos práctico, es una solución efectiva.

Netflix ha realizado este tipo de eliminaciones de dispositivos anteriormente. En 2019, ya notificó a los usuarios que varios dispositivos dejarían de tener soporte. En esta ocasión, la falta de soporte se debe a que estos dispositivos solo son compatibles con el protocolo de seguridad SSLv3, que actualmente se considera inseguro y puede aumentar la vulnerabilidad a ciberataques. La mayoría de los sitios web y servidores han reemplazado este protocolo por el más seguro TLS.

Si posees alguno de estos televisores Sony y estás preocupado por la pérdida de acceso a Netflix, consulta la lista detallada proporcionada por Sony para verificar si tu modelo está afectado. Esta información puede encontrarse en el panel de ajustes del televisor o en la etiqueta en la parte posterior, donde suele especificarse el modelo exacto.

Estos son los televisores en los que dejarás de ver Netflix

Serie HX

KDL-55HX953

KDL-65HX953

KDL-55HX955

KDL-65HX955

KDL-55HX753

KDL-46HX753

KDL-40HX753

KDL-32HX753

KDL-32HX755

KDL-46HX757

KDL-40HX757

KDL-32HX757

KDL-46HX758

KDL-40HX758

KDL-32HX758

KDL-46HX759

KDL-40HX759

KDL-32HX759

KDL-55HX853

KDL-46HX853

KDL-40HX853

KDL-40HX855

KDL-55HX855

KDL-46HX855

KDL-55HX755

KDL-46HX755

KDL-40HX755

KDL-55HX950

KDL-65HX950

KDL-55HX750

KDL-46HX750

KDL-40HX750

KDL-32HX750

KDL-55HX751

KDL-46HX751

KDL-40HX751

KDL-32HX751

KDL-46HX756

KDL-40HX756

KDL-55HX850

KDL-46HX850

KDL-40HX850

KDL-40HX75G

KDL-46HX75G

KDL-55HX75G

Serie EX

KDL-40EX653

KDL-40EX655

KDL-46EX653

KDL-46EX655

KDL-26EX550

KDL-22EX550

KDL-32EX655

KDL-26EX555

KDL-22EX555

KDL-32EX653

KDL-26EX553

KDL-22EX553

KDL-46EX650

KDL-40EX650

KDL-32EX650

Serie W

KDL-55W905A

KDL-46W905A

KDL-40W905A

KDL-42W650A

KDL-32W650A

KDL-32W600A

KDL-42W653A

KDL-32W653A

KDL-32W603A

KDL-42W655A

KDL-32W655A

KDL-32W605A

KDL-24W605A

KDL-32W651A

KDL-32W654A

KDL-32W656A

KDL-42W651A

KDL-42W656A

KDL-42W654A

KDL-50W685A

KDL-50W656A

KDL-65W855A

KDL-55W802A

KDL-47W802A

KDL-42W802A

KDL-55W805A

KDL-47W805A

KDL-42W805A

KDL-42W807A

KDL-47W807A

KDL-55W807A

KDL-55W808A

KDL-47W808A

KDL-42W808A

KDL-55W809A

KDL-47W809A

KDL-42W809A

KDL-32W503A

Otros televisores

KD-84X9005

KDL-65S995A

Reproductores Blu-ray