¿Qué es el ‘Yellow Day’ y por qué se celebra cada año? Esto es lo que hay detrás del que ya se conoce como el día más feliz del año

Muchas personas ya conocen el llamado Blue Monday, el día más triste del año según consideran los científicos, pero, ¿cuál es el día más feliz del calendario? La respuesta a esto es el Yellow Day, un día que se celebra el 20 de junio y lo consideran como el día más feliz del año debido a su combinación de factores positivos que alegran el ánimo.

Según concluyen meteorólogos y psicólogos, existe una fórmula matemática que define que el 20 de junio sería el día más feliz, y que da a conocer, a través de la visión de la ciencia, cómo las personas pueden mejorar el estado de ánimo gracias a los factores externos que nos rodean.

¿Cuál es el origen de este concepto?

Es posible que la primera pregunta que nos surja al pensar en este tema sea cuáles son los elementos generales que determinan si un día es más feliz o menos. El primero en esclarecer el origen del Blue Monday fue el psicólogo Cliff Arnall, quien creó el concepto del día más triste hace ya un par de décadas, debido a factores como las condiciones meteorológicas, la situación económica o el tiempo de ocio y descanso.

El objetivo era que este concepto fuera usado en una campaña publicitaria, una jugada que le funcionó a las mil maravillas, ya que el término ha trascendido hasta nuestros días. Al ver este éxito, fue este mismo psicólogo quien, tiempo después, amplió el concepto al buscar la antítesis: un día cargado de factores positivos.

Las características del día perfecto

Existen una serie de variables que determinan este positivismo del día 20 de junio, y que no han sido elegidas de forma aleatoria:

-Un clima favorable, que no es ni frío ni demasiado cálido.

-Días más largos, con más horas de luz solar.

-La percepción de libertad y calidad de vida.

Según los expertos, la temperatura media en la calle que mejor se adapta al cuerpo humano está situada entre los 20 y los 21 ºC. Además, la luz solar es fundamental para el funcionamiento de nuestro organismo, ya que nos permite regular la producción de hormonas como el cortisol, que afectan a nuestro descanso, hambre y estado anímico.

Otra de las características que catalogan este día como el más feliz es la asociación que hacemos del día con la llegada del verano. Para muchos, esta etapa está asociada a las vacaciones laborales, una paga extra y jornadas de trabajo que nos permiten más tiempo de relajación. Todo esto influye también en la mejora de nuestro ánimo.