Qué significa el proverbio popular «el dinero no puede hablar, pero sí puede hacer que las mentiras parezcan verdades»
Proverbio español del día: "Un hombre hace lo que puede; una mujer hace lo que…"
La lección magistral de Mahatma Gandhi sobre la generosidad: "Dar agua a cambio de agua no es nada; la verdadera grandeza consiste en devolver el bien por el mal"
La reflexión de Napoleón Bonaparte que vas a usar cada día de tu vida: "El necio lleva siempre una ventaja sobre el juicioso: siempre está contento de sí mismo"
Hay frases que, pese a su sencillez, explican una realidad que sigue muy presente en la sociedad. El proverbio popular «el dinero no puede hablar, pero sí puede hacer que las mentiras parezcan verdades» invita a reflexionar sobre el poder que puede llegar a tener el dinero cuando se utiliza para influir en los demás.
La frase no busca afirmar que toda persona con dinero mienta ni que la riqueza sea necesariamente negativa. En realidad, advierte de que, cuando una mentira cuenta con suficiente apoyo, repetición y visibilidad, puede terminar confundiendo a quienes la escuchan. Una afirmación falsa puede ganar credibilidad cuando se repite constantemente, aparece en numerosos lugares o la respalda alguien con autoridad y recursos. De esta manera, aquello que inicialmente parecía evidente puede terminar siendo cuestionado.
«El dinero no puede hablar, pero sí puede hacer que las mentiras parezcan verdades»
Este proverbio ofrece una reflexión muy interesante sobre la influencia del dinero. El dinero no piensa, no razona ni puede defender una idea por sí mismo. Sin embargo, quienes lo poseen pueden utilizarlo para influir en los demás, financiar determinados discursos, conseguir apoyos, ocultar equivocaciones o presentar como legítimo aquello que en realidad no lo es.
La frase pone sobre la mesa una realidad que sigue estando muy presente: no siempre se impone el argumento más acorde a la realidad. En ocasiones, tiene más fuerza la versión que cuenta con mayores recursos para hacerse escuchar. Una falsedad repetida desde posiciones privilegiadas puede acabar pareciendo cierta. Una injusticia puede llegar a considerarse algo normal y alguien responsable de un daño puede construir una imagen de víctima si dispone de los medios necesarios para hacerlo.
El proverbio, sin embargo, no pretende afirmar que la riqueza sea mala ni que quien tiene dinero actúe necesariamente de forma deshonesta. Su advertencia apunta al uso que puede hacerse de él: cuando se convierte en una herramienta de manipulación, puede alterar la manera en que percibimos la realidad. Con suficiente poder detrás, una mentira puede adquirir apariencia de verdad y conseguir que incluso lo evidente sea puesto en duda.
Los mejores proverbios
- «El sabio no dice lo que sabe, y el necio no sabe lo que dice»
- «Nunca llovió que no se despejara»
- «Todos se quejan de falta de dinero, pero de falta de inteligencia, nadie»
- «Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación»
- «Con tiempo y paciencia, la hoja de morera se convierte en seda»
- «No seas dulce, o te comerán. No seas amargo, o te escupirán»
- «La experiencia es el nombre que la gente le pone a sus errores»
- «El que quiere amigos sin defectos, no tendrá ninguno»
- «Cuando naciste, lloraste y el mundo se regocijó. Vive tu vida de modo que cuando mueras, el mundo llore y tú te regocijes»
- «Si un problema puede ser resuelto con dinero, no es un problema, es un gasto»
- «El pelo gris es señal de vejez, no de sabiduría»
- «El conocimiento no ocupa mucho lugar»
- «La primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía»
- «Cada uno ama al árbol que le da cobijo»
- «Si te caes siete veces, levántate ocho»
- «La lengua resiste porque es blanda; los dientes se quiebran porque son duros»
- «Antes de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa»
- «Los padres les enseñan a los hijos a hablar, y los hijos les enseñan a los padres a guardar silencio»
- «El mundo desaparecerá no porque haya demasiados humanos, sino porque hay demasiados inhumanos»
- «Cuando bebas agua, recuerda la fuente»
- «No hay peor ciego que el que no quiere ver»
- «Un corazón en paz ve fiesta en todas partes»
- «Aquel que corre buscando dinero, se aleja de la paz»
- «La muerte de un anciano es como la quema de una biblioteca»
- «El que no entiende una mirada tampoco entenderá mil palabras»
- «No importa cuán hermoso y bien hecho esté el ataúd, no hará que las personas deseen la muerte»
- «Los pájaros cantan no porque tienen respuestas sino porque tienen canciones»
- «Si no sabes adónde vas, cualquier camino te lleva»
- «La sabiduría es como un árbol de baobab: nadie puede abarcarlo individualmente»
- «Una palabra bondadosa puede calentar tres meses de invierno»
- «No cruces el puente hasta que llegues a él»
- «La paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulces»
- «El río que está en calma es profundo»
- «Siembra un acto y cosecharás un hábito; siembra un hábito y cosecharás un carácter»
- «La verdad es como el sol: puede ocultarse por un tiempo, pero no desaparecerá»
- «Incluso los monos se caen de los árboles»
- «Aquel que no viaja no conoce el valor de los hombres»
- «Si levantas un extremo del garrote, también levantas el otro»
- «Si la vida no cambia para bien, espera… cambiará para mal»
- «El sabio busca aprender, el necio ya lo sabe todo»
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