La psicología lo confirma: las personas que cortan las conversaciones de otros no son narcisistas, en realidad sólo tienen síntomas de habilidades sociales deficientes

Hay personas que apenas dejan terminar una frase antes de intervenir, cambian de tema mientras el otro todavía está hablando o responden antes de que llegue el momento de hacerlo. Este comportamiento suele interpretarse rápidamente como una señal de egoísmo o incluso de narcisismo, pero la psicología ofrece una explicación bastante más amplia. Interrumpir una conversación no significa automáticamente que alguien sea narcisista, ya que puede reflejar dificultades para respetar los turnos de palabra, problemas de escucha o determinadas dinámicas sociales que dependen del contexto.

Interrumpir no siempre significa dominar

Las conversaciones funcionan mediante un sistema de turnos en el que los participantes van construyendo el diálogo. Cuando alguien interviene antes de que la otra persona haya terminado, esa dinámica puede romperse y generar una sensación de falta de respeto. La investigación sobre interrupciones demuestra, sin embargo, que no todas tienen el mismo significado, ya que algunas pueden expresar desacuerdo o intento de cambiar de tema, mientras que otras pueden servir para mostrar acuerdo, aclarar algo o mantener la conexión con el interlocutor.

Por eso, el contexto es fundamental para interpretar una interrupción. No significa lo mismo cortar constantemente a alguien para llevar la conversación hacia uno mismo que intervenir brevemente para completar una idea, mostrar entusiasmo o evitar que se pierda un detalle. Los estudios sobre comunicación han encontrado que las personas también valoran de forma diferente las interrupciones dependiendo de cuándo aparecen y de cuál sea su función dentro del diálogo.

El papel de las habilidades sociales

Una persona que interrumpe continuamente puede tener dificultades para escuchar de manera activa y para identificar cuándo corresponde intervenir. Mantener una conversación requiere prestar atención, esperar el momento adecuado y adaptar la respuesta a lo que acaba de decir el interlocutor. Cuando estas habilidades fallan, el resultado puede ser una comunicación frustrante en la que una de las personas siente que no está siendo escuchada realmente.

No es una prueba de narcisismo

El uso cotidiano de la palabra narcisista puede generar confusión. El trastorno narcisista de la personalidad es una condición clínica mucho más compleja que hablar demasiado, interrumpir o querer tener siempre la última palabra. Estudios lo definen mediante un patrón persistente que incluye grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía, entre otros criterios.

La investigación sobre narcisismo y empatía también muestra que la relación es más compleja de lo que suele presentarse en redes sociales. Los estudios señalan dificultades especialmente relacionadas con la empatía emocional, pero también encuentran que la capacidad empática puede variar dependiendo de la situación y de la motivación de la persona. Por ello, una conducta concreta nunca debería utilizarse por sí sola para etiquetar a alguien como narcisista.