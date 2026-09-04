El asesinato de Erin Piacenti moviliza a Nueva York: recaudan 639.000 euros para su bebé de cinco meses

La historia de Erin Piacenti ha conmocionado a Nueva York y, en apenas cuatro días, ha conseguido movilizar a cientos de personas en torno a una causa muy concreta: el futuro de su hija Madison, una bebé de tan solo cinco meses que se ha quedado sin madre después de que la joven ejecutiva de Bank of America fuera asesinada de forma aparentemente aleatoria en pleno Times Square. La campaña de ayuda puesta en marcha por sus familiares ha superado ya los 743.000 dólares, unos 639.000 euros, una cifra que representa aproximadamente el 62% del objetivo marcado, situado en 1,2 millones de dólares. Una respuesta extraordinaria que llega en medio del dolor de una familia que acaba de perder a Erin y que ahora intenta garantizar que a su pequeña no le falte el respaldo económico necesario para afrontar el futuro.

La iniciativa, creada a través de GoFundMe con el apoyo de las dos familias, tiene como destinatario directo a Frank Piacenti, el marido de Erin y padre de Madison. El propósito es que los fondos puedan utilizarse para cubrir las necesidades de la niña y ofrecerle una mayor seguridad a medida que crezca. La cantidad reunida resulta especialmente significativa porque se ha conseguido en un periodo de tiempo muy reducido y porque buena parte de quienes han contribuido no tenían ningún vínculo personal con Erin. Su historia ha traspasado el círculo de familiares, amigos y compañeros de trabajo y ha provocado una reacción que demuestra el impacto que ha tenido su muerte. Los allegados han querido, además, que la campaña sirva para recordar quién era Erin antes de aquel fatídico lunes y no únicamente cómo murió. En el mensaje que acompaña la recaudación explican que su vida no debe quedar definida por las circunstancias de su asesinato, sino por todo aquello que construyó durante sus 32 años: su familia, su trayectoria profesional y la ilusión con la que había afrontado recientemente la maternidad.

Y es precisamente esa maternidad la que convierte la historia en todavía más dolorosa. Erin acababa de convertirse en madre por primera vez y llevaba apenas cinco meses disfrutando de su hija cuando tuvo que regresar a su puesto de trabajo después de su baja de maternidad. Su vida junto a Frank estaba entrando en una nueva etapa y la familia había vivido recientemente algunos de esos momentos que quedan grabados para siempre: el bautizo de Madison, un viaje juntos y la celebración del segundo aniversario de su matrimonio, que tuvo lugar el pasado 10 de agosto. La pareja se había casado en 2024 y, como tantas familias que acaban de recibir a un bebé, estaba construyendo poco a poco una nueva rutina alrededor de su hija. Nada hacía pensar que aquella normalidad iba a terminar de una manera tan repentina. Erin se encontraba regresando a casa después de trabajar cuando se cruzó con una mujer a la que no conocía y que llevaba dos cuchillos. En cuestión de segundos, aquella coincidencia en una de las zonas más transitadas de Manhattan terminó convirtiéndose en una tragedia.

La investigación policial apunta a que Erin no era el objetivo de un ataque previamente planeado. Según la reconstrucción de los hechos, Pamela Cisneros, de 49 años, había agredido primero a un hombre de 68 años que se encontraba en la zona junto a su esposa. La mujer le apuñaló en el abdomen y, apenas unos 20 segundos después, atacó a Erin. El primer herido logró sobrevivir, mientras que la ejecutiva de Bank of America falleció como consecuencia de las heridas sufridas. Las autoridades consideran inicialmente que ambas agresiones fueron aleatorias y no provocadas y no han encontrado indicios de que existiera algún vínculo entre Cisneros y sus víctimas. Tampoco se ha relacionado el crimen con el trabajo de Erin ni con su posición dentro de la entidad financiera. La joven, que vivía en Chester, Nueva Jersey, había desarrollado una carrera profesional de gran proyección y ocupaba el puesto de vicepresidenta en el área de selección de negocios y conflictos de Bank of America, uno de los gigantes financieros estadounidenses.

La situación terminó complicándose todavía más cuando la Policía localizó a Cisneros después de los apuñalamientos. La mujer continuaba llevando los dos cuchillos y los agentes intentaron durante varios minutos convencerla de que los soltara antes de recurrir a otros medios para tratar de reducirla. También utilizaron pistolas Taser, pero no consiguieron inmovilizarla. Cuando finalmente avanzó hacia los policías todavía armada, dos agentes dispararon contra ella. Cisneros fue trasladada al Hospital Bellevue, el mismo centro al que habían llevado a Erin y al hombre herido, pero murió posteriormente como consecuencia de los disparos. Ahora, la Fiscalía General de Nueva York ha abierto una investigación sobre la intervención policial, un procedimiento habitual cuando una persona fallece por disparos efectuados por agentes. La apertura de estas diligencias no implica que exista necesariamente sospecha de una actuación irregular, sino que permitirá revisar lo ocurrido y reconstruir con detalle la actuación de los policías durante los últimos instantes del enfrentamiento.

Mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon el ataque, para la familia Piacenti comienza una etapa completamente distinta y marcada por una ausencia que resulta especialmente difícil de asumir. Erin tenía solo 32 años y una trayectoria académica y profesional que apuntaba a un futuro prometedor. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Pensilvania y posteriormente cursó Derecho en Fordham University, donde se graduó en 2021 con la distinción Magna Cum Laude. Su carrera la llevó hasta Bank of America, donde había alcanzado un puesto de responsabilidad y era considerada una profesional muy valorada por sus compañeros. La entidad expresó públicamente su conmoción por su fallecimiento y trasladó sus condolencias a la familia y a sus seres queridos. Sin embargo, detrás de la ejecutiva y de la brillante profesional había una mujer que acababa de comenzar una vida familiar junto a su marido y que tenía una hija de cinco meses a la que apenas había podido acompañar durante sus primeros meses de vida.

Ahora, toda la atención de sus seres queridos está puesta en Madison. La pequeña crecerá sin poder conocer a su madre como la familia había imaginado y, precisamente por ello, quienes la rodean han querido construir una red de apoyo que le permita afrontar el futuro con cierta seguridad.