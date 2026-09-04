Tom Cruise (64 años): «Cuando era niño, cuando llegué al borde de un acantilado quería saltar. No quería suicidarme. Yo quería volar»

Tom Cruise ha dejado atrás –al menos momentáneamente– el cine de acción. Dentro de poco, podremos verlo en Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu en la que, con una transformación física sorprendente, el de Siracusa quiere conseguir una nueva nominación a las estatuillas doradas. Pero, ¿ha perdido realmente la estrella su obsesión por la adrenalina? Cualquiera que conozca un poco la forma de vida del actor de Misión Imposible sabe que, a pesar de tener 64 años, este es solo un impasse creativo en su vida. Y para demostrarlo, simplemente debemos retrotraernos a una de sus frases más icónicas.

En el verano del 2008, Cruise vivía una pausa de los grandes blockbuster comerciales. La estrella venía de protagonizar La guerra de los mundos de Steven Spielberg en 2005 y de recuperar su papel de Ethan Hunt en Misión imposible 3, un año después. En ese periodo siguiente, formó parte del elenco de Leones por corderos (2007), Valkiria (2008) y de su inolvidable cameo en Tropic Thunder (2008) y, en un artículo donde se recopilaba algunas de sus declaraciones más llamativas, apareció la reflexión a modo de recuerdo familiar, de cómo siempre se sintió atraído por las alturas:

«Cuando era niño, cuando llegué al borde de un acantilado, quería saltar. No quería suicidarme. Yo quería volar», recogía The Guardian.

Las hazañas acrobáticas que dan sentido a ese amor por las alturas

Lo de Cruise no es simple palabrería y, para demostrarlo, lo único que hay que hacer es repasar algunas de sus hazañas acrobáticas:

En Misión Imposible: Protocolo Fantasma (2011) saltó y quedó suspendido a más de 500 metros de altura en el edificio más alto del mundo.

en el edificio más alto del mundo. En Misión Imposible: Sentencia mortal (2025), Cruise se colgó de un avión biplano de los años 30 que volaba a más de 200 kilómetros por hora. El actor admitió que, de la fuerza del viento, a veces sentía que se desmayaba.

En Misión Imposible: Fallout (2018) pilotó personalmente el helicóptero de la escena final, ejecutando una peligrosa maniobra de 360 grados entre montañas.

Tom Cruise volverá con otra secuela tardía

Con la idea de repetir la «fórmula Top Gun: Maverick», Cruise liderará junto a Anne Hathaway la secuela de Días de trueno. Aquella cinta de los 90 sobre la NASCAR que no tuvo una gran acogida en su momento, pero que ahora espera vivir una nueva vida en forma de futuro taquillazo.

Antes, el próximo 2 de octubre, el actor estrenará Digger. Una sátira política pasada de vueltas en la que da vida al hombre más poderoso del mundo, inmerso en una misión contrarreloj para salvar el planeta y demostrar que él es el verdadero salvador. Cuando, en realidad, es quien ha iniciado todo el problema.