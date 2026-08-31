Del cielo al asfalto: Tras ‘Top Gun: Maverick’, Tom Cruise prepara junto a Anne Hathaway el estreno de ‘Días de trueno 2’

Era cuestión de tiempo. El éxito de Top Gun: Maverick (2022) y el reclamo automovilístico vivido el año pasado con F1 (2025) han terminado provocando el nacimiento de una secuela que poca gente pedía. Días de trueno 2 ha sido anunciada oficialmente por Paramount Pictures, con un vídeo en el que el propio Tom Cruise aparece con la nueva estrella invitada, una embarazadísima Anne Hathaway. Pero, ¿de qué tratará este seguimiento? ¿Cuándo llegará a los cines? ¿Podrá emular el triunfo de aquel título aeronáutico liderado por Joseph Kosinski?

A diferencia de lo sucedido con la continuación tardía de Pete «Maverick» y compañía, Días de trueno 2 partirá con tres desventajas evidentes; La cinta original no es un filme popular dentro de la filmografía de Cruise, no fue un taquillazo emergente y, por último, la crítica la vapuleó en el momento de su estreno, en 1990. Entonces, ¿por qué el estudio quiere ahora llevar a cabo una segunda parte de la película dirigida por Tony Scott? La pregunta no se responde por una necesidad artística, sino por la tendencia de, precisamente, replicar el «efecto Top Gun: Maverick», perpetuar la hegemonía de su protagonista como icono de la industria y sumar a todo ello, la presencia de la ganadora del Oscar que viene de participar La Odisea, uno los grandes éxitos de la cartelera estival y del 2026.

¿De qué tratará ‘Días de Trueno 2’?

No sabemos demasiado sobre el planteamiento argumental de la continuación. Lo que sí conocemos es que Días de trueno 2 volverá a contar con el piloto de NASCAR, Cole Trickle (Cruise), como protagonista. Aunque según se ha ido revelando, en esta ocasión la historia pondrá el foco en el fandom del automovilismo, el trabajo en equipo y la gestión que existe detrás de las escuderías y los boxes.

Days of Thunder. Summer 2028. pic.twitter.com/rD3QLXfUyi — Tom Cruise (@TomCruise) August 29, 2026

Coincidiendo con el fin de semana final de la temporada de la Cup Series de la NASCAR, Cruise y Hathaway publicaron un vídeo conjunto en el Daytona International Speedway a pie de circuito, apoyándose en un coche de carreras que llevaba el título de la cinta y la fecha de estreno del proyecto: el verano de 2028.

Se sabe también que Hathaway coprotagonizará la trama encarnando a una ingeniera mecánica de élite, que posee un equipo de competición. Tras ello, entendemos que ese equipo intentará fichar de nuevo a Trickle o en cambio, lidiar con su jubilación.

En la dirección encontramos a Jonathan Levine, un cineasta especializado en comedia que, en estos momentos, se encuentra desarrollando otra secuela muy especial para los milennials, Dirty Dancing 2.

¿De qué trataba la película original? ¿dónde podemos verla en el streaming?

La trama de Días de trueno se centraba en un temerario joven piloto que se adentraba en el competitivo y peligroso mundo de la NASCAR. Su carácter impulsivo le lleva a encontrarse con graves problemas con su propio equipo y rivales, enamorándose por el camino de Claire Lewicki (Nicole Kidman), una doctora que le ayuda a recuperarse después de un duro accidente.

La película está disponible en las plataformas de SkyShowtime y Movistar Plus (ficción total).