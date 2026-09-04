Netflix se alía con Atresmedia y llevará ‘El Hormiguero’ o ‘Equipo de investigación’ a su catálogo tras su emisión

Los contenidos de televisión están cambiando, al igual que las plataformas de streaming. Algunos de los programas y series que forman parte de nuestro día a día dan un salto y cobran una segunda vida en Netflix. La plataforma incorporará a su catálogo varios de los grandes éxitos de Atresmedia, aunque con una condición: primero tendrán que pasar por televisión y, después, estarán disponibles para verlos bajo demanda.

Todo esto comienza a partir del próximo lunes 7 de septiembre, que llegarán a Netflix El Hormiguero, El Intermedio, Sueños de libertad y Pasapalabra. Pero dos días antes, es decir, este sábado 5 de septiembre, el primero que abrirá esta nueva etapa de la plataforma será en el reconocido programa Equipo de investigación. Así, los espectadores podrán encontrar en una misma plataforma a algunos de los rostros más reconocibles de Atresmedia. Pablo Motos, Roberto Leal, El Gran Wyoming, Sandra Sabatés y Glòria Serra tendrán ahora una nueva vía para llegar a la audiencia, más allá de su emisión en televisión.

Entre los primeros en dar el salto estará El Hormiguero. El programa de Pablo Motos podrá verse en Netflix una vez haya sido emitido en Antena 3, manteniendo su habitual combinación de entrevistas, entretenimiento, humor y actualidad. También se incorpora Pasapalabra, uno de los formatos más asentados de Antena 3. El concurso presentado por Roberto Leal seguirá con su emisión habitual y, después, estará disponible en Netflix para quienes quieran recuperar el programa o verlo cuando mejor les venga.

En el terreno de la ficción, Sueños de libertad también tendrá presencia en la plataforma. La serie de Antena 3 podrá seguirse en Netflix después de su paso por televisión, sumándose a la estrategia de ampliar la vida de sus contenidos más allá de la parrilla tradicional. Por parte de La Sexta llegan El Intermedio y Equipo de investigación. El programa presentado por El Gran Wyoming y Sandra Sabatés podrá verse en Netflix después de su emisión, mientras que los reportajes de Glòria Serra estarán disponibles desde este sábado.

‘Veneno’, también en Netflix

A estos títulos se sumará próximamente Veneno la serie creada por los Javis sobre la vida de la famosa Cristina Ortiz, La Veneno. La ficción, que se convirtió en uno de los grandes fenómenos de Atresplayer, prepara ahora su llegada al catálogo de Netflix. No es la primera vez que una producción de Atresmedia encuentra en Netflix una segunda ventana. La relación entre ambas plataformas ya ha dado títulos como La Casa de Papel, Alba, La cocinera de Castamar, Toy Boy, Mentiras, Ángela, Entre Tierras o Perdiendo el juicio.

Ahora la operación cambia de escenario y son algunos de los programas que acompañan cada día a los espectadores los que aterrizan en Netflix. Primero, la televisión. Después, la plataforma.