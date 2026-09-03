La nueva película de Robert De Niro que llega a Netflix adaptando un bestseller de suspense: un secuestro y un asesino destapado

Netflix lleva un 2026 recurriendo a grandes estrellas para liderar sus proyectos. Matt Damon y Ben Affleck protagonizaron El botín en enero, Charlize Theron lideró el thriller de supervivencia Depredador dominante en abril y, en agosto, Wagner Moura y Greta Lee aterrizaron en el catálogo de la «gran N roja» con La última casa. Ahora, el turno le ha llegado a Robert De Niro, el cual lidera un portentoso elenco en la película que adapta la novela superventas de Alex North: Susurran tu nombre.

Estrenada la semana pasada, la película dirigida por James Ashcroft ha aterrizado de pie en el catálogo de Netflix. Potenciado seguramente por la vuelta a la rutina tras el periodo vacacional, el misterioso thriller psicológico está acumulando unos números de audiencia apabullantes en el abanico de contenidos de una plataforma con productos cada vez más competitivos entre sí. A la cinta le ha bastado con una semana para colocarse en el segundo puesto del top 10 global de películas de habla inglesa. Sólo por detrás del tráiler extendido del GTA VI, Susurran tu nombre ha registrado 23 millones de visualizaciones, entrando en el ranking viral de 90 países. Pero, ¿de qué trata la película que dirige el neozelandés responsable de La ley de Jenny Pen (2024)? ¿Quién más aparece en el reparto?

‘Susurran tu nombre’: una desaparición y la amenaza de un asesino en serie

La sinopsis oficial de Susurran tu nombre sigue la búsqueda desesperada de un niño desaparecido en mitad de la noche, convirtiéndose en un caso que asemeja aterradoras similitudes con el modus operandi del «Hombre de los Susurros», un asesino brutal que lleva años sin cometer ningún tipo de crimen.

Tom Kennedy, un viudo padre del pequeño, deberá reconciliarse con su propio padre, Pete Willis (De Niro), si quiere encontrar a su hijo. Willis es un expolicía retirado que en su momento, logró capturar al asesino original. Juntos, inician una asfixiante investigación contrarreloj para intentar averiguar si la amenaza es un imitador o la sombra de un asesino que nunca se marchó del todo.

La popularidad del casting no recae exclusivamente en la presencia de De Niro. Junto a él encontramos a actores de la talla de Adam Scott, estrella de Separación, y Michelle Monaghan, a quien vimos por última vez en la tercera temporada de The White Lotus. Tras ellos, el nominado al Oscar Michael Keaton, Owen Teague, Ashton Luca Porto, Will Brill y Hamish Linklater cierran el elenco secundario.

Netflix sigue obsesionada con su algoritmo

Con Susurran tu nombre, Netflix vuelve a obedecer a esa estrategia en su creación de contenidos que viene a cumplir los requisitos escogidos por el algoritmo. No se puede decir que no le funcione la fórmula, pues con presupuestos moderados, la plataforma logra captar y acumular las necesidades de sus suscriptores.

Porque, a pesar del partir del material de una novela, el trabajo adaptado por los guionistas Ben Jakoby y Chase Palmer se percibe como un producto diseñado para concentrar diferentes tópicos comerciales y temas que enganchan a la audiencia, a través de un planteamiento que no quiere que te pierdas nada, recordando, cada vez, el momento exacto en el que se encuentran los personajes prácticamente en cada escena.