Si te gustó ‘Valeria’ y ‘Un cuento perfecto’, Netflix estrena la nueva miniserie de 5 capítulos basada en la obra de Elísabet Benavent

Si lo tuyo son las películas o series románticas, no te puedes perder el próximo estreno de Netflix: Toda la verdad de mis mentiras. Este 28 de agosto se estrena la adaptación de esta novela de la escritora superventas Elísabet Benavent y sus lectoras llevan ya meses esperando este momento. La plataforma de streaming de la gran N roja ya triunfó con Valeria y Un cuento perfecto y ahora ha apostado por la adaptación de la novela Toda la verdad de mis mentiras del que la autora vendió más de cinco millones de copias que por lo menos seguro que van a querer ver sus lectoras y todos los que han disfrutado con sus otras novelas. Esta nueva serie cuenta la historia de narra la historia de Coco y Marín, dos mejores amigos que viven juntos desde hace años y deciden emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de Blanca. Todo se complica cuando se empiezan a conocer ciertos secretos.

La serie Toda la verdad de mis mentiras consta de 5 episodios de aproximadamente 50 minutos y ha sido dirigida por Marina Togores (Entre tierras) y Marina Pérez. Además esta producción ha contado cuenta con Ángel Armada, Marina Pérez y la propia Elísabet Benavent, la autora de la novela en colaboración con Plano a Plano. Una historia entrañable que está protagonizada por los actores Ricardo Gómez, Daniel Ibañez, Itziar Manero, Brays Efe, Lucía de la Fuente y Clara Sans.

¿De qué trata la serie Toda la verdad de mis mentiras?

La serie Toda la verdad de mis mentiras cuenta la historia de dos amigos, Coco y Marín, los cuales llevan varios años compartiendo vivienda. Coco es una joven muy espontánea y divertida que lleva años ocultando que está profundamente enamorada de su mejor amigo. Marín es un joven muy carismático que trabaja en el sector discográfico y mantuvo una relación en el pasado con Aroa, otra de las integrantes del grupo.

Los dos han decidido junto a su grupo de amigos hacer un viaje en una caravana para acudir la despedida de soltera de su amiga Blanca. Aunque todos han estado planeando este viaje con ilusión y desean pasar unos días todos juntos para recordar los buenos tiempos y afianzar su amistad, el viaje se va complicando a medida que van pasando los días.

El grupo está formado por Blanca, que es la amiga que se va a casar, Aroa que es la exnovia de Marín y mantiene una relación tensa con él, Gus, un presunto poeta que fue el exnovio de Coco y Loren que es el confidente de la pandilla al que todos acuden cuando necesitan contar un secreto inconfesable.

El problema surge cuando en sus diferentes encuentros y conversaciones van saliendo a la luz secretos que no habían compartido nunca los unos con los otros y que estropean el buen ambiente que habían mantenido durante todo el viaje. Todo se complica hasta el punto de que cualquier palabra puede hacer estallar una guerra en el grupo que puede suponer un gran problema para su amistad.

El reparto de esta esperada serie

La serie Toda la verdad de mis mentiras está protagonizada por el actor Daniel Ibáñez (La novia gitana, Segundo premio) que interpreta el papel de Marín, Itziar Manero (Manual para señoritas, Las chicas están bien) a Coco y Ricardo Gómez (La Suerte: una serie de casualidades, Cuéntame cómo pasó) a Gus.

Además, en el reparto están otros actores como Brays Efe (Paquita Salas, Tengo que morir todas las noches) que da vida a Loren, Lucía de la Fuente (Tóxico, Las brujas de Zugarramurdi) a Blanca y Clara Sans (Innato, Celeste) a Aroa, entre otros.

En suma, la serie Toda la verdad de mis mentiras es una buena opción para todos los que disfrutan con las películas y series románticas y, sobre todo, para los que han visto las otras producciones basadas en las novelas de Elísabet Benavent. Una serie en la que se combinan elementos como el romance, la amistad y los secretos que salen a la luz años más tarde y que seguro se convertirá en un éxito de audiencia en Netflix como ya ocurrió con Valeria y Un cuento perfecto.

Está claro que las novelas y las producciones románticas están de moda y si eres de los que te encanta este género, no te puedes perder en Prime Video, otra de las adaptaciones de novelas con más éxito: la saga Culpables que está inspirada en las novelas románticas de la escritora Mercedes Ron compuesta por las películas Culpa mía que se estrenó en 2023, en la que se encuentra el comienzo de la tormentosa historia de amor prohibido entre los hermanastros Noah y Nick, Culpa tuya en 2024 y Culpa nuestra en 2025.