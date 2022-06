El bidé es un elemento de higiene que todavía está presente en muchas casas de España. Puede que las generaciones más jóvenes no sepan de qué hablamos o tal vez lo hayan visto en casa de alguien y les haya sorprendido, pero lo cierto es que en el pasado su uso estaba más que extendido pero no sólo en nuestro país sino en otros muchos, aunque también es cierto que este invento francés se desconoce por completo en otros cuantos. Descubramos entonces a continuación, en qué países del mundo se usa bidé y en cuáles no.

El uso del bidé en el mundo

Si alguna vez has viajado a Estados Unidos, es posible que te hayas dado cuenta en el hotel en el que te hospedaste, que en el baño no hay bidé. Algo que por lo visto es todo un misterio para los americanos, pero que para nosotros como ya hemos dicho es algo bastante común en todas las casas.

El bidé no deja de ser un sanitario más. Un recipiente del que sale agua y que en el pasado se utilizaba para que la gente se lavara tras haber hecho uso del inodoro. Un elemento que al margen de España también es bastante popular en Italia y de hecho en este país, es obligatorio tener instalado al menos uno en todas las casas.

Por otro lado, Portugal Grecia y gran parte de América Latina, especialmente en Argentina son países que también tienen bidé en los baños de sus casas, y en Japón donde la higiene es sumamente importante no sólo lo tienen en cada hogar sino que también se encuentra en los baños públicos.

Pero de todos los países mencionados es Italia el que más uso hace de este sanitario. Debe ser porque como decimos es obligatorio, y de hecho, una investigación realizada sobre el uso de estos sanitarios muestra que el 97% de personas que lo siguen usando son italianos, seguidos de los portugueses (92%).

¿En qué países no encontramos el bidé?

Sorprendentemente y aunque el bidé es un invento de los franceses, no podemos decir que en Francia se utilice, de la misma manera que tampoco lo verás en toda Europa del Norte.

A estos se le suma los ya mencionados Estados Unidos, y también Canadá. De hecho los americanos ni siquiera sabían que el bidé existía hasta que lo conocieron cuando enviaron tropas a Europa durante la Segunda Guerra Mundial, pero como la mayoría lo descubrió estando en burdeles europeos, lo asociaron siempre a algo vulgar y se acabaron olvidando de él hasta el punto de que actualmente pocos por no decir, que ninguno, saben que existe o para qué sirve.