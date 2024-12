¿Qué número falta en la imagen? El acertijo imposible que no aciertan ni los alumnos de Harvard

Los alumnos de Harvard no son capaces de responder este acertijo imposible que no pueden acertar ni los más listos. Las matemáticas se han convertido en la asignatura pendientes de medio mundo, por lo que debemos empezar a prepararnos para estos días que tenemos por delante y en lo que nos espera con una mente. Lo que puede pasar a lo largo del tiempo y en las mejores condiciones posibles es que necesitemos un poco de ejercicio mental.

Los estudiantes y aquellos que no son estudiantes, tienen en las matemáticas a sus mejores aliadas para mantener una mente en forma. Es la hora de apostar claramente por una serie de ejercicios que son fundamentales. A veces, necesitamos hacer un poco de ejercicio mental para poder obtener aquello que deseamos, un extra de buenas sensaciones que nos estará esperando en estas próximas jornadas y que son esenciales. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en la manera en la que podemos hacer realidad una serie de cambios que serán fundamentales. Toma nota de cómo hacer posible un acertijo que pone en jaque a los alumnos de Harvard.

El número que no aparece en la imagen

Las matemáticas son una de las mejores maneras de mantener nuestra mente en forma. Siendo uno de los elementos que nos ayudará a obtener una mente que puede conseguir aquello que se propone, en este caso usar todo tipo de técnicas para poder hacer realidad ese cambio que necesitamos.

Este es el acertijo imposible que no aciertan ni los estudiantes de Harvard

El problema es el siguiente: ¿cuánto es 10 + (10 x 10) – 10 / 10 = ?. A partir de estas cifras los alumnos deben ir buscando una solución que puede acabar siendo toda una novedad destacada en estos tiempos que corren y necesitamos empezar a poner en práctica.

Tal y como nos indican los expertos la solución es un número que casi nadie adivina, el 90% de los alumnos de Harvard no conoce la respuesta. Nosotros la podemos saber si seguimos estos pasos:

Multiplicá 10 x 10. El resultado es 100

Dividí 10 entre 10. Esto da como resultado 1

Sumá 10 + 100 y luego restá 1.

110 – 1=109

El resultado correcto de la operación es 109.

Puedes hacer este y otros ejercicios que te ayuden a mantener tu mente en forma.