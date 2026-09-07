La psicología dice que cuando las personas mayores de 70 años comienzan a regalar cosas, no están deshaciéndose de objetos innecesarios; es algo más profundo

En el transcurso de la existencia, las personas acumulan todo tipo de objetos, algunos de los cuales acaban sin tener una importancia real. La mayoría de ellos tienen un trasfondo y representan recuerdos familiares, momentos imborrables, viajes, trofeos heredados… Todo ello como muestra de acontecimientos importantes del pasado.

Por este motivo, una vivienda acaba convirtiéndose en un «museo genealógico» donde podemos encontrar la historia de dicha familia. Algo tan simple como una carta de amor de un abuelo a su mujer puede tener un valor incalculable y mantenerse en el recuerdo para siempre. Sin embargo, muchas personas acaban desprendiéndose de estos objetos al no verles una utilidad.

La psicología y la gerontología estudian esta relación entre las pertenencias y las personas de avanzada edad. Las investigaciones señalan que deshacerse de determinados objetos no es sinónimo de desquitarse de viejas pertenencias, sino que también puede indicar una forma en la que una persona interpreta su propia vida.

Regalar objetos a partir de los 70

Estos objetos personales pueden reflejarse como representaciones materiales de la existencia. El Journal of Aging Studies, a través de un estudio, analizó el significado de los bienes para 88 personas ancianas y concluyó que pueden simbolizar aspectos de la propia existencia, recuerdos, relaciones y vivencias del pasado.

El profesor de la Universidad de Kansas y sociólogo, David J. Ekerdt, catedrático en envejecimiento, estudió durante años el devenir de los efectos durante la segunda parte de la vida. En un trabajo publicado en Generations, afirmó que las personas acumulan objetos durante su juventud y posteriormente al ser padres y, con el paso del tiempo, esas pertenencias se convierten en una cuestión: alguien tiene que decidir qué pasa con ellas.

Por consiguiente, regalar un objeto o recuerdo es una manera de elegir qué hacer con él. Y el que lo recibe puede ser igual de importante que el efecto en sí.

¿Qué pueden significar los objetos que se regalan?

Un recuerdo: Cartas, fotografías y recuerdos de viajes que conservan experiencias del pasado

Un vínculo: Legar una pertenencia a un hijo, otro tipo de familiar o un amigo mantiene esa historia unida al heredero.

Una historia familiar: Relojes, joyas, utensilios o herramientas que están relacionados con los progenitores, abuelos u otro tipo de relaciones.

Una continuación: Aunque el objeto cambie de dueño, el significado que tiene para el que lo entrega le acompaña para siempre.

Ekerdt y sus compañeros también analizaron la manera en la que las personas mayores delegan sus pertenencias. En las entrevistas recogidas en su estudio, algunos entrevistados sentían satisfacción cuando el heredero valoraba los recuerdos que ya no necesitan. En determinados casos, dichos bienes volvían a cobrar importancia cuando cambiaban de manos. Esto explica por qué regalar no es igual a tirar. Cuando un recuerdo pasa a otra persona, puede permanecer una parte de esa historia en ella.

A través de un estudio, el medio académico The Gerontologist estudió 75 hogares durante mudanzas y depuración de objetos. Los científicos contemplaron que los ancianos se preocupaban por encontrar un destino adecuado para esos efectos y que se mantenga en ellos la historia que llevan consigo.

Al fin y al cabo, regalar pertenencias pasado los 70 años no solo significa dejar a un ser querido tus bienes en orden de no perderlos y que se mantengan en el tiempo, sino brindarles un significado y que tengan un significado especial para aquel que lo hereda.