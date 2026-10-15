La poderosa reflexión de Tom Hanks (70 años) sobre el destino: «No sé si todos tenemos un destino, o si estamos flotando casualmente como en una nube; pero yo creo que pueden ser ambas»

Tom Hanks cumplió 70 años en julio de 2026 y sigue siendo uno de los actores más respetados y queridos de Hollywood. Dos veces ganador del Oscar, protagonista de algunas de las películas más importantes del cine contemporáneo y conocido tanto por la profundidad de sus interpretaciones como por su forma de hablar sobre la vida con una honestidad que resulta poco frecuente entre las grandes estrellas. Una de sus reflexiones más recordadas procede de la película que lo convirtió en un fenómeno cultural global y que lleva su nombre en el imaginario colectivo aunque el personaje se llamara de otra manera. La frase no la inventó Hanks sino que la encarnó de tal forma que hoy es indisociable de él: «No sé si todos tenemos un destino, o si estamos flotando casualmente como en una nube; pero yo creo que pueden ser ambas».

Una reflexión que, pronunciada al final de una historia sobre la vida, el azar y lo que nos hace quienes somos, tiene un peso que va mucho más allá del guion.

Una pregunta que la humanidad no ha resuelto

Lo que plantea esta frase es una de las preguntas más antiguas y más difíciles de la filosofía: si la vida tiene un rumbo predeterminado o si es puro azar. El debate entre el determinismo y la contingencia, entre la idea de que todo lo que ocurre está de alguna manera inscrito en una lógica mayor y la idea de que nada tiene por qué ser como es y todo podría haber sido de otra forma, ha ocupado a pensadores de todas las culturas y todas las épocas sin que nadie haya encontrado una respuesta definitiva.

Las tradiciones religiosas, en su mayoría, se inclinan por alguna versión del destino: la providencia cristiana, el karma budista, el maktub islámico. Las corrientes filosóficas más materialistas, en cambio, niegan cualquier plan previo y sitúan el azar como el único motor real de lo que ocurre. Y entre ambos extremos hay una enorme variedad de posiciones intermedias que intentan conciliar la sensación subjetiva de que las cosas tienen sentido con la evidencia objetiva de que muchas de ellas ocurren sin ninguna razón aparente.

La respuesta que propone la frase

Lo más interesante de la reflexión que encarna Hanks es que no elige ninguno de los dos extremos. No afirma que todo está escrito, pero tampoco se resigna a que todo sea accidental. Propone algo que parece contradictorio pero que resulta sorprendentemente coherente con la experiencia real de vivir: que pueden ser ambas cosas a la vez.

Eso implica que hay momentos en la vida que parecen inevitables, encuentros que no podrían no haber ocurrido, decisiones que se toman como si algo las empujara desde dentro. Y que al mismo tiempo hay una inmensa cantidad de cosas que dependen del azar puro, de que uno estuviera en un lugar en lugar de en otro, de que alguien dijera algo en un momento determinado, de que una serie de circunstancias completamente fortuitas convergieran de una forma que nadie podría haber planificado.

La pluma que flota en el viento, imagen con la que se abre y se cierra Forrest Gump, captura exactamente esa ambigüedad: puede estar siendo llevada por el viento de forma completamente aleatoria, y al mismo tiempo puede estar yendo exactamente a donde tenía que ir.

Por qué esa ambigüedad es liberadora

Hay algo profundamente consolador en esta posición intermedia que la frase propone. Si todo estuviera predeterminado, la responsabilidad individual desaparecería: lo que ocurre es lo que tenía que ocurrir y nada de lo que uno haga cambia realmente el resultado. Si todo fuera puro azar, el sufrimiento sería simplemente absurdo, sin ningún sentido que pudiera encontrarse o construirse.

Pero si pueden ser ambas cosas, si hay un misterio en la vida que no se resuelve del todo ni hacia el destino ni hacia el azar, entonces cada persona puede a la vez encontrar sentido en lo que le ha tocado vivir y asumir la responsabilidad de lo que hace con ello. El destino, en esa lectura, no sería un guion fijo sino algo que se va revelando en la intersección entre lo que ocurre y cómo se responde a ello.

La filosofía de un hombre sencillo

Lo que hace que esta reflexión haya calado tan profundo en la cultura popular es en parte el personaje que la pronuncia. Forrest Gump no es un filósofo. Es un hombre que no entiende muchas cosas pero que vive con una honestidad y una presencia absolutas. Y esa combinación de simplicidad y profundidad es lo que convierte la frase en algo que cualquiera puede hacer suyo, independientemente de su formación o sus creencias.

Hanks, que eligió ese papel entre los muchos que podría haber hecho en su carrera, ha hablado en numerosas ocasiones de por qué esa historia le importaba. No por el espectáculo sino por la pregunta que llevaba dentro: ¿qué hace que una vida tenga sentido? La respuesta que da la película, y que la frase condensa, es que quizás esa no sea la pregunta correcta. Quizás la pregunta sea cómo se vive con la incertidumbre de no saberlo.