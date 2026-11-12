Un hilo de esperanza para Pepe Mel: evoluciona favorablemente aunque volverá a pasar por el quirófano

Buenas noticias sobre el estado de salud de Pepe Mel tras sufrir un ictus hace unos días. El entrenador español ha despertado y evoluciona de manera favorable a la espera de volver a pasar por el quirófano por segunda vez. Su familia ha emitido un comunicado para informar de su estado y agradecer todas las muestras de ánimo, sobre todo al Real Betis.

A sus 63 años, Pepe Mel sufrió hace unos días un accidente cerebrovascular e ingresó de urgencia en la UCI del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Su estado es muy delicado. De hecho, su hija posteó un mensaje en sus redes sociales pidiéndole a su padre que luchara para no dejarla sola.

El ex entrenador del Real Betis, entre otros equipos, está despierto, habla y reconoce a sus familiares. También mueve sus manos y sus piernas. Esas son las buenas noticias sobre el técnico. Pero todavía le queda un largo camino, ya que debe ser operado de nuevo tras habérsele detectado una malformación congénita.

Comunicado de la familia de Pepe Mel

«La familia de Pepe Mel informa que, durante el día de hoy, una vez retirada la sedación, Pepe ha despertado y ha dado muestras de una buena evolución. Seguirá preparándose para volver a pasar por el quirófano y corregir la malformación congénita que le llevó a sufrir el evento conocido. La familia quiere aprovechar estas líneas, para agradecer las muestras de cariño de todo el mundo del fútbol en general y del Betis y béticos en particular. Seguirá luchando. ¡Gracias a Dios!», señaló la familia del entrenador.