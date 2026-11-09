Preocupante y desgarrador mensaje de la hija de Pepe Mel: «No me dejes aquí sola»

La preocupación por el estado de salud de Pepe Mel continúa muy presente una semana después de que el entrenador sufriera un ictus en Sevilla y tuviera que ser operado de urgencia. En medio de la incertidumbre por su evolución, su hija Iris Mel ha querido dedicarle unas palabras que han emocionado a sus seguidores y que reflejan el difícil momento que atraviesa la familia. Un mensaje cargado de sentimientos, recuerdos y esperanza en el que le pide a su padre que siga luchando para poder volver a compartir juntos todos los planes que todavía tienen pendientes.

«Sé que vas a volver conmigo», comienza escribiendo Iris en una publicación en redes sociales acompañada de una fotografía junto al técnico madrileño. Una declaración de confianza en la recuperación de su padre que rápidamente ha llamado la atención por la crudeza y la sinceridad de sus palabras. La joven se aferra a las promesas que ambos se hicieron y recuerda que todavía les quedan muchas cosas por vivir juntos.

«Lo sé porque me prometiste que íbamos a hacer más cosas juntos, y tú me enseñaste que las promesas se tienen que cumplir», continúa su hija. A partir de ahí, Iris repasa algunos de esos pequeños momentos que desea recuperar cuando su padre pueda volver a casa: «Nos quedan muchas ciudades que conocer, muchos países que visitar y mucha historia que aprender». También recuerda las recomendaciones literarias de su padre, las conversaciones nocturnas y las discusiones sobre la sociedad actual. Incluso menciona algo tan cotidiano como decidir dónde ir a comer.

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Emotivo mensaje de la hija de Pepe Mel

Una de las partes más desgarradoras de la publicación llega cuando Iris recuerda la última vez que pudo visitar a su padre, ya que no pudieron despedirse con un beso por precaución ante la posibilidad de contagiarle alguna enfermedad: «No puede ser que nuestra última visita sea sin darnos un beso porque te podía pegar algo», explica. Y expresa el miedo que siente ante la posibilidad de perder a una de las personas más importantes de su vida: «No sé qué puede ser de nosotras dos sin ti, no sé ni quiero».

La publicación termina con una petición directa que resume perfectamente el sentimiento de Iris en estos momentos tan complicados: «No me dejes aquí sola porque me prometiste que siempre estarías para mí, lucha por nosotras». Unas palabras que han provocado numerosas reacciones y mensajes de apoyo desde el mundo del fútbol.

El mensaje de su hija llega después de que hace algo más de una semana Pepe Mel sufriera un ictos. El entrenador tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia y según la información difundida entonces la operación concluyó satisfactoriamente. Desde ese momento, el técnico permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, bajo vigilancia médica y pendiente de evolución. Por el momento, las palabras de Iris no aportan nuevos detalles sobre su situación clínica ni permiten conocer si se han producido cambios en su estado de salud.